A Szombathelyi Haladásnak győznie kell a Mezőkövesd elleni bajnoki mérkőzésen

A labdarúgó NB I 21. fordulójában szombaton 17 órakor a Szombathelyi Haladás a Mezőkövesdet fogadja.

Az utolsó utáni szalmaszálat kell megragadniuk szombaton a sereghajtó zöld-fehéreknek. A Haladás 12 pontos hátrányban van a még bennmaradást jelentő, tizedik helyen tanyázó Kisvárdától. Amennyiben a vasiak szombaton nem nyernek a nyolcadik helyen álló Mezőkövesd ellen, csaknem reménytelen helyzetbe kerülnek. A két csapat őszi, borsodi mérkőzésén Kuttor Attila együttese 2-0-ra győzött, a legutóbbi szombathelyi találkozón, a 2017–2018- as bajnokság zárómeccsén a Haladás Kiss Tamás góljával 1-0-ra nyert, ezzel biztosította be NB I-es tagságát. A mostani győzelem még nem érne NB I-es tagságot… Horváth Ferenc együttese a Kisvárda elleni 1-0-s vereség után egy hete Pakson (1-1) pontot szerzett, és a hét elején leigazolta a négyszeres bolgár válogatott támadó középpályást, Galin Ivanovot. A Haladáshoz hasonlóan a Mezőkövesd is nyeretlen az idén, a diósgyőri 1-1 után odahaza 3-2-re kikapott az MTK-tól. A sárga-kékek a héten a volt ferencvárosi támadó, a nigeri Amadou Moutari személyében gólveszélyes futballistával erősödtek.

– Nem egyszerű a mezőkövesdiek ellen futballozni, jól összerakott, egységes csapat – mondta Horváth Ferenc, a Haladás vezetőedzője. – Labdabirtoklásra épülő futballt játszanak, emellett jól kontráznak, ráadásul Moutarival tovább erősödött az amúgy is jó erőkből álló csapatuk. Egyénileg Molnár Gáborra és Cseri Tamásra különösen figyelni kell, mindketten meghatározó labdarúgók, mondhatni, kulcsjátékosok. Ami minket illet, hiába szereztünk végre pontot idegenben, Pakson, döntetlenekkel nem sokra megyünk, úgyhogy minden meccsen a győzelmi szándékkal lépünk pályára. A télen igazolt játékosok közül Rui Pedro erőnlétileg kezdi utolérni magát, és bízom a bolgár Ivanovban. Lesznek hiányzóink, Bosnjak Predrag vállműtétje után lábadozik, Priskin Tamás bokaszalag-szakadás miatt nem játszhat, Murtaz Daushvili agyrázkódást szenvedett, Mohl Dávid beteg. Várható összeállítás: Király – Habovda, Saláta, Jagodics, Németh Milán – Mészáros, Németh Márió, Golodiuk, Ofosu – Rabusic, Gaál.

A stadion jegypénztárai tíz órakor nyitnak. A mérkőzésről a vaol.hu oldalon élő közvetítést olvashatnak.