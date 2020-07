Befejeződik egy parádés pályafutás?

Az ország egyik legismertebb, legsikeresebb futsalosa, Gyurcsányi Zsolt pályafutása válaszúthoz érkezett: elképzelhető, hogy a klasszis, rutinos játékos szögre akasztja a teremcipőt.

Gyurcsányi Zsolt emblematikus figurája a magyar futsalnak: 132 alkalommal játszott a válogatottban, hatszor volt bajnok Magyarországon (háromszor a Győrrel, kétszer a Gödöllővel, egyszer a Csömörrel), négyszer választották meg az év legjobb játékosának, de ünnepelhetett aranyérmet Romániában, légióskodott Cipruson is. A Haladásnál öt évet futballozott (2013–2017), zöld-fehér mezben begyűjtött egy bronz­érmet és egy Magyar Kupa-győzelmet. Az elmúlt két szezonban a Veszprémet erősítette – a napokban távozott a klubtól.

– Békében váltam el a Veszprémtől, annyi volt a probléma, hogy az új szakmai vezetés több edzésen szeretett volna látni, amit viszont én nem tudtam vállalni – árulta el a lassan nyolc éve Szombathelyen élő Gyurcsányi Zsolt.

– De talán nem is baj. Rengeteget utaztam Veszprémbe, több mint 4000 km volt a havi átlagom. Amint kitudódott, hogy szabadon igazolható vagyok, több csapat is megkeresett – kaptam egészen jó ajánlatokat. De nekem most azt kell eldöntenem, hogy folytatom-e a futsalt – mert ugye örökké nem játszhatok. Áprilisban múltam 40 éves, ettől függetlenül jó állapotban vagyok. Mindig vigyáztam magamra, szerencsés is az alkatom, alacsony vagyok, vékony, nincs rajtam súlyfelesleg, nem vagyok sérülékeny, a gyorsaságom is rendben van – egy-két jó év talán még lenne bennem. Ugyanakkor mint mondtam, rengeteget utaztam pályafutásom során, az edzések és a bajnokik határozták meg a családom mindennapjait, nincs már kedvem költözni sem, talán rám férne egy kis szusszanás. Az azonban kifejezetten örömteli, hogy sok csapat még 40 évesen is lát bennem fantáziát.

– Szombathelyen otthonra találtunk, jól érezzük itt magam a családommal – folytatta Gyurcsányi.

– Már kacsintgatok a civil pálya felé, Ausztriá­ban pedig nagypályázom, jó csapatban játszhatok, számítanak rám – a nagypályás focit nem is szándékozom befejezni. Gondolkodtam azon is, hogy valamilyen formában a sportág mellett maradok, de a közeljövőben erre nem látok sok lehetőséget. De a hosszú és sikeres pályafutás alatt talán gyűjtöttem össze annyi tudást, amit hasznosítani lehetne. Néhány héten belül meghozom a döntésemet. Ha befejezem a pályafutásomat, nem lesz bennem hiányérzet, remek csapatokban, nagyszerű társak oldalán futballozhattam, szép sikereknek lehettem a részese.