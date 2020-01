Biztosan győzte le a házigazda ZTE KK együttesét a bajnokcsapat

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság idei első, 14. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely szomszédvári rangadót nyert a Zalakerámia ZTE KK vendégeként.

A listavezető szombathelyi gárda október elején 74-55-ös veréssel küldte haza a hullámzó szezont futó zalai együttest – akkor még Curry, illetve Bibbins nélkül vívtak meg a felek. A hazaiaknál kérdéses volt a hátával bajlódó Djuric játéka, aki végül vállalta a szereplést. Telt ház előtt, nagyszerű hangulatban léptek pályára a csapatok.

Váltott pontokkal, váltott vezetéssel kezdődött a mérkőzés – a ZTE első két triplája célba talált (3. perc: 8-8). A Falco erős tempót diktált, jól védekezett, igyekezett már a mérkőzés elején magához ragadni az irányítást. Curry és Reddic pontjaival pedig sikerült meglépni. Időt is kért a hazai kispad, hiába, gyorsan elérte a tíz pontot a szombathelyi fór (7. perc: 10-20). A ZTE nem akarta korán elveszteni a meccset, Johnson vezérletével nagy rohamokat vezetett, próbált zárkózni. A Falco viszont higgadtan, szervezetten játszott. Állandósult a felek között a tíz pont körüli távolság. A második negyedben sem lassított a bajnokcsapat, sőt, még jobban rákapcsolt. A parádézó Váradi pontjaival állva hagyta ellenfelét, 11-1-es szombathelyi roham után már kereken 20 pontos különbséget mutatott az eredményjelző – tombolt a 200 főt számláló roppant lelkes sárga-fekete szurkolótábor (13. perc: 18-38). Ráadásul a zalai alakulat pechjére Perl is kezdett beindulni. Próbált újítani a ZTE, de állta a sarat a Falco. Ám néhány eladott labda, elkönnyelműsködött támadás, felesleges fault után mégis csak időt kellett kérnie a szombathelyi kispadnak (16. perc: 29-42). Visszajött a meccsbe a roppant kemény játékra váltó ZTE, benézett tíz pont alá is (18. perc: 41-47). Kapkodva, sok hibával játszott ekkor a vendég, rendkívül rosszul dobott, szellősen védekezett. Curry és Filipovity állt a Falco élére a nehéz pillanatokban, így az etap végére csak kilábalt a hullámvölgyből. Curry duplája zárta a félidőt, a nagyszünet előtt ismét tíz pont fölé növelte előnyét a sárga-fekete alakulat (20. perc: 43-54).

Fordulás után kiegyenlített meccset láthattak a szurkolók, de a Falco biztosan őrizte tíz pont körüli, fölötti előnyét (24. perc: 50-62). Reddic volt elemében szombathelyi oldalról – nem tudott hibázni. Becsülettel küzdött a ZTE, de minden zalai pontra érkezett válasz. Fogyott az idő, és nem tudott közelebb férkőzni a házigazda, időt kért a hazai kispad (27. perc: 55-68). Ám a Falco higgadt, hatékony játékkal fejezte be a harmadik etapot, jó helyzetből futhatott neki a negyedik játékrésznek (30. perc: 62-77). A negyedik negyedben sem változott a játék képe: felváltva potyogtak a pontok, őrizte biztos előnyét a Falco (35. perc: 70-85). Curry és Perl alaposan belőtte magát, mindketten nagy formában játszottak. A hajrát ugyan szorossá tette a minden mindegy alapon rohamozó ZTE (39. perc: 84-93), de a Falco győzelme egy pillanatig nem forgott veszélyben.

Bencze Tamás: – Gratulálok az ellenfélnek, kontrollálta a mérkőzést. Csak a második negyedben sikerült úgy játszanunk, ahogy szerettünk volna, de ezt nem tudtuk tartani a folytatásban. Az ellenfél nagyon sok támadó lepattanót szerzett. Nem kell lehajtani a fejünket, ma ennyire voltunk képesek, a Falco pedig nem véletlenül vezeti a tabellát

Gasper Okorn: – Gratulálok a csapatnak a győzelemhez, a minket elkísérő drukkereinknek pedig hálásak vagyunk a biztatásért. Úgy érzem megérdemelt győzelmet arattunk egy keményen harcoló ellenféllel szemben. A ZTE KK a Körmendet és az Albát is legyőzte saját otthonában, ez a mi csapatunknak plusz motivációt adott. A második félidővel lehetek elégedettebb, mert akkor már végig mi kontrolláltuk a találkozót.