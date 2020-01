BL: kikapott Németországban a Falco

Németországi vereséggel folytatta a kosárlabda Bajnokok Ligáját a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely.

TELEKOM BASKETS BONN (német)–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 91-77 (24–19, 17–16, 24–17, 26–25). Bonn, 2200 néző kosárlabda Bajnokok Ligája, vezette: Liszka (lengyel), Matejek (cseh), Maciulis (litván).

BONN: Lawrence 6, Binapfl, SIMONS 23/12, Subotics 5, BROWN 12/3. Csere: FRAZIER 13/9, Zimmerman 6, Lischka 2, SAIBOU 22/12, McKinney Jones 2. Edző: Thomas Päch.

FALCO: Váradi 10/6, PERL 11, Benke 4, Washington 2, REDDIC 17. Csere: Curry 14/3, Hooker 5/3, Filipovity 10/6, Lake 4. Edző: Gasper Okorn

Az eredmény alakulása. 2. perc: 2–4. 5. p.: 14–11. 8. p.: 18–17. 13. p.: 32–22. 18. p.: 36–31. 23. p.: 51–36. 25. p.: 51–40. 27. p.: 59–40. 32. p.: 70–52. 34. p.: 72–61. 36. p.: 79–63

„Hogy kell kiejteni: sombathel, sombatheli?” – érdeklődött a magyar küldöttségnél a bonni klub egyik, egyébként végtelenül készséges munkatársa, és szinte ebben a pillanatban meg is kapta a választ, hiszen városuk nevét harsogva léptek be a Falco szurkolói a Telekom Dome névre keresztelt 2008-ban átadott arénába.

Amely ahogy egy német csarnokhoz illik, csinos, és kulturált, de rengeteg magenta, fekete és szürke ülés maradt üresen, pedig a Bonn a Bajnokok Ligájában jól szerepel, igaz, a hazai bajnokságban 14 meccséből csak kettőt nyert meg, ezzel utolsó előtti, és a kiesés fenyegeti.

A keret azonban mély, a két éve még az NBA-ben is pályára lépő ex-körmendi Trey McKinney Jones csak tizedikként került pályára a németeknél, akik alapból hiányolták sérülés miatt három meghatározó játékosukat, Tj DiLeót, Martin Breuningot és Yorman Polas Bartolót.

A Bonn iszonyatos, 91–59-es verést kapott novemberben Szombathelyen, vélhetően helyre akarta állítani renoméját, és óriási tempóban kezdett. Igen ám, de Falco nem ijedt meg idegenben, felvette kesztyűt és szépen haladt ellenfelével az első negyed hajrájáig. Ekkor azonban beszállt a padról Joshiko Saibou, aki eddig meccsenként átlagban 18 perc alatt 6 pontra volt képes, most 9 alatt 12-t (ebből két triplát) rámolt be a Falcónak, és Gasper Okorn, a szombathelyiek mestere hiába kért időt, nem tudta megakadályozni, hogy a második negyed elejére tízre hízzon a különbség. A szlovén szakember főleg azért volt ekkor dühös, mert játékosai többször is siettek, korán fejezték be az akciókat távoli dobásokkal, amelyek nem ültek. Még szerencse, hogy Perl Zoltán két hatalmas blokk közé beszorított egy faulttal együtti és egy sima ziccert, közben lopott még egy labdát is, és Váradi Benedek dudaszós duplája után belátható távolságon belül volt a Falco, még úgy is, hogy 12 triplakísérletből csak 2 esett be az első félidőben.

A pihenő utáni rövidzárlat meg a meccsébe került a Falcónak. A 2015-ben Kaposváron is remeklő Branden Frazier száguldott, triplákat, könnyű ziccer dobott, a Bonn meg ellépett 15-el. Aztán volt közte egy híján húsz is, Saibou szinte nem tudott hibázni, a vendégeknél pedig nem akadt senki, aki huzamosabb ideig vitte volna a csapatot. S bár akadtak a negyedik negyedben is fellángolások, tíz ponton belülre nem tudott megérkezni a Falco, nem volt esélye a sikerre.

A továbbjutásra azonban még van, lehet, hogy elég csak a maradék három fordulóban a két hazai mérkőzést megnyerni a Besiktas és a Brindisi ellen.