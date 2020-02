Egy szettet tudott csak szorossá tenni az UTE ellen a Haladás

A várakozásnak megfelelően az UTE csapata nyerte a tartalékos Haladás Szombathely otthonában rendezett extraligás női röplabdabajnokit.

Haladás Szombathely–UTE 0:3 (-12, -23, -16). – Szombathely, 300 néző, vezette: Mezőffy, Ujházi.

Haladás: Szendrődi 3, Vacsi 7, Cicic 1, CSÁSZÁR 14, Lescay 10, Palánkai-Omoshebi 3. Csere: LOJEN (liberó), Zoltán (liberó), Pickering 2, Péteri. Vezetőedző: Leiszt Máté.

UTE: Rivera 8, Carabali 3, Lacombe 11, Kojdova 6, Nikic 8, BAGYINKA 3. Csere: Yurtsever (liberó), Manninger 3, Boros, NAGY V. 10, Kilyénfalvi. Vezetőedző: Kántor Sándor.

Sérülés miatt két stabil kezdőjátékosát, Genesis Mirandát és Sophie Wallnert, valamint az egyre több játéklehetőséget kapó, saját nevelésű Csóka Lilit is nélkülöznie kellett a házigazda Haladásnak. Leiszt Máté két fiatal, még rutintalan játékossal, a 17 éves Szendrődi Rebekával és a nemrégiben igazolt, 19 éves Palánkai-Omoshebi Zsófiával próbálta pótolni a hiányzókat.

Eleinte nagyon gyatrán ment a nyitásfogadás, pillanatok alatt 5-0-s vezetést szerzett az UTE. Amely – köszönhetően a korábban a szombathelyi csapatot is megjárt feladó, Bagyinka Fanni sáncziláló feladásainak – a hálónál, Nikic vezérletével a támadásban is iskolázta a szombathelyieket (8-20). Nem is sikerült változtatni a játék képén ebben a játszmában a zöld-fehéreknek (12-25).

Egészen más arcát mutatta a Haladás a második szettben. Már látszott a küzdeni akarás, voltak akciók. 4-9-ről sikerült visszakapaszkodni, sőt Vacsi, Császár és Lescay villanásaival 19-19-nél be is érni az újpestieket. Kántor Sándor vissza is küldte a pályára a szerb Nikicet. De ezután is tapadt ellenfelére a Haladás, még 23-23-nál is egál állt a táblán. A játszmát azonban nem engedte ki a kezéből az UTE (23-25).

A harmadik játszma elején még hasonló játékot, mentalitást mutattak a zöld-fehérek, de ezúttal már csak 6-6-ig tudták tartani a lépést a legjobb négy közé törekvő ellenfelükkel. Aztán szép lassan belefáradtak a harcba, egyre kevésbé tudtak kibontakozni. Magabiztosan nyert a teljes szombathelyi keret ellen is esélyesebb UTE (16-25).

Leiszt Máté: – Az első szettben megilletődötten kezdtünk, már nem tudom, hányadszor a bajnokságban, változtatnom kellett a kezdőcsapaton. Nem tudunk sokat gyakorolni ebben a felállásban, és ez meg is látszott a nyitásfogadásunkon. A második szettől viszont beletettük a szívünket a mérkőzésbe, és kihoztuk a maximumot. Külön kiemelem Szendrődi Rebit, aki kevés rutinnal, a nagy teher alatt is megoldotta a feladatát.

Kántor Sándor: – Örülök, hogy nyertünk, örülök, hogy mindenkinek játéklehetőséget tudtam adni. Sajnálom, hogy a Szombathely ilyen nehézségekkel küzd.