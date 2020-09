Ekler Luca a hagyományőrzőknél

Ekler Luca világ- és Európa-bajnok paraatléta volt a Halmay Egyesület legutóbbi vendége.

Az elmúlt esztendőben az év női parasportolójának és az év vasi emberének is megválasztott fiatal sportolónő érdekes előadást tartott eddigi pályafutásáról, felidézte az utóbbi évek legnagyobb sikereit. Beszélt betegségéről is, melyből a fizioterápiás és gyógytornás kezeléseknek, valamint óriási akaraterejének eredményeképpen szinte teljesen felépült. Kedvenc számában, távolugrásban, melyben ő tartja kategóriája világcsúcsát is, a tokiói paralimpia legnagyobb esélyesének számított. A világjátékok elhalasztása ellenére optimistán tekint a jövőbe. Történelmet írhat, ugyanis még paralimpián vasi sportolónő nem szerzett érmet. A férfiaknál Lorencz Péter 1984-ben magasugrásban bronzérmes lett. Előadása jó hírverést jelentett a parasportoknak.

Az est végén Luca a közönség kérdéseire válaszolt, és megígérte, hogy a jövő évi paralimpia után ismét ellátogat a hagyományőrzőkhöz élménybeszámolót tartani.