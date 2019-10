Érmek az Eb-ről – Az U20-as és U23-as korosztály versengett

Boros Viktória és Polgár Mirjam jóvoltából két ezüstéremmel érkezett haza a Haladás VSE küldöttsége a romániai U20-as és U23-as súlyemelő Európa-bajnokságról.

A Magyar Súlyemelő Szövetség hét versenyzőt delegált a két korosztály romániai Európa-bajnokságára, ebből hárman a Haladás VSE súlyemelői voltak. Boros Viktóriát, Gyürüs Barbarát és Polgár Mirjamot elkísérte – és versenyeztette is – edzőjük, Márkus Erzsébet, aki számos vb- és Eb-érem után a 2000-es sydneyi olimpián ezüstöt szerzett. Most két tanítványa is felállhatott a bukaresti kontinensviadal dobogójára, ezüsttel örvendeztették meg.

Az U20-as korosztályban szerepelt a 18 éves Boros Viktória. Nagy versenyen – sikeresen időzített fogyasztás után – először indult a 81 kilós súlycsoportban. A szakítás a lehető legjobban sikerült a számára, három jó gyakorlattal, 90 kilós teljesítménnyel begyűjtötte a fogásnem ezüstérmét. Lökésben elbánt a 103 kilós kezdősúllyal, majd a 106-tal is. A 110-zel is szépen felállt, de a kilökésnél bebicsaklott a könyöke, a 106 pedig negyedik helyet jelentett. Így lecsúszott az összetett éremről, a 196 negyedik helyet ért.

Viki nem először állt Eb-dobogón, korábban serdülőként két, ifjúságiként öt Eb-érmet szerzett. Ez az első – de remélhetőleg nem az utolsó – juniormedálja.

– Nagyon örülök, hogy most is sikerült dobogóra állnom. A lökés után maradt bennem egy kis hiányérzet, de a szakítás-ezüsttel igazán elégedett lehetek – mondta.

Az U23-asok 81 kilós súlycsoportjában az utolsó éves Polgár Mirjam volt a szombathelyi résztvevő. Mirinek a szakításban úszott el a jobb helyezés reménye, mivel a 81 kg után a 84-et elrontotta – itt negyedik lett. A lökés viszont remekül sikerült, a 102, a 106 után a 107 már egyéni csúcsot és ezüstérmet is jelentett. Összetettben egy kilóval jobb eredmény már érmet ért volna, a 188-cal negyedik lett.

– Nagyon készültünk, éremért mentünk és meg is szereztük. A lökésnél minden rendben volt, nagyon jó érzés volt a dobogón állni – mondta Polgár Mirjam, akinek ez az első világversenyes érme. – Sajnálom, hogy a szakítás nem sikerült, még jobban kell összpontosítani.

A 21 éves Gyürüs Barbara az U23-as korcsoport +87 kg-os súlycsoportjában nem került dobogóközelbe. Szakításban 84 kg-mal nyolcadik, lökésben 102, összetettben pedig 186 kilóval kilencedik lett.

– Ez most jó eredmény Barbitól, az edzéseredményeihez képest összeszedte magát. Nehéz időszak van mögötte, az egész nyarat azzal töltöttük, hogy a sérüléseit, az ujját, a vállát és az edzettségi állapotát rendbe hozzuk – összegzett Márkus Erzsébet.