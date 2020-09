Erősödött az amatőr NB I-es női kosárlabdacsapat, az élmezőnyt célozza

Megkezdte a felkészülést a 2020/2021-es szezonra a Szombathelyi Egyetemi SE amatőr NB I-es női kosárlabdacsapata.

– Augusztus közepén kezdtük el a mozgást, az utóbbi időben pedig magasabb fokozatba kapcsoltunk, edzőtábor jelleggel, napi két foglalkozással dolgozunk – árulta el Szabó László, a Szombathelyi Egyetemi SE amatőr NB I-es női kosárcsapatának edzője. – Volt változás a keretünkben, Molnár Anna felhagyott a játékkal, Jakubovics Dóra pedig az ugyancsak másodosztályú Győrbe igazolt. Be tudok számolni két érkezőről is, Preisinger Boglárkát és Kovács Georginát is a Zalaegerszeg A csoportos csapatától igazoltuk – mindkét játékos komoly erősítés. A lányok motiváltan, jól dolgoznak, mindenki várta már a közös munkát, a hosszú kényszerszünet után ki voltak éhezve a kosárlabdára. Egyébként a Szabó-Haklits Zsuzsanna, Sándor Anna, Kovács Georgina, Preisinger Boglárka összetételű streetballcsapatunkkal Veszprémben és Körmenden is megnyertük a +23-as női kategóriát, bejutottunk az országos döntőbe – a finálét szeptember 19-én rendezik Budapesten. A szezon elvileg szeptember végén kezdődik, a csoportunkat 16 csapat alkotja, tehát 30 mérkőzés vár ránk az alapszakaszban – ami azért nem kevés. Tavaly az 5. helyen álltunk, amikor a koronavírus-járvány miatt eredményhirdetés nélkül félbeszakadt a szezon. Abból a négy csapatból, amelyik előttünk állt, három feljebb lépett az erősebb csoportba. Vagyis teljesen reális célkitűzés, hogy megcélozzuk a felsőházi rájátszást, az első négy hely egyikét.

– Nagyon örülök, hogy az idén ismét indíthatunk csapatot a női egyetemi kosárlabda-­bajnokságban – folytatta Szabó László. – Több olyan lányt vettek fel az egyetemre, aki szeret kosárlabdázni, akiben van potenciál. Az amatőr NB I-es és az egyetemi csapat keretének nagy része közös, ami sok előnnyel jár: jobban megismerik egymást a lányok, összeszoknak, komoly meccs­terhelést kapnak, ami miatt fizikai fölényben leszünk sok riválisunk ellen – és együtt edzhetünk. Az egyetemi csapat edzője Kollerics Barnabás lesz, és itt számíthatunk még Jakubovics Dóra játékára is. Mindkét fronton jól alakulnak a dolgaink, bizakodó vagyok. Most azon dolgozunk, hogy szeptember 13-án meg tudjuk rendezni a 6. Polgár Béla Emléktornát. A felkészülési tornán három fiú-, három női csapat léphet majd pályára.