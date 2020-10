Futsal: a Veszprémet fogadja a Haladás

Az NB I-es futsalbajnokság 5. fordulójában a veretlen Haladás a listavezető Veszprémet fogadja szombaton 14 órakor (M4 Sport+).

A Haladás az előző játéknapon a nagy rivális Berettyóújfalu vendégeként nyert 2-1-re. Most újabb rangadó vár a zöld-fehér gárdára, ugyanis a szezont remekül kezdő, mind az öt bajnokiját (Kecskemét, Nyírgyulaj, FTC, Debrecen, Dunaferr) megnyerő Veszprémet fogadja. Figyelemre méltó az is, hogy a veszprémi csapat ontja a gólokat, a legtöbbet rúgta a mezőnyben.

– Berettyóújfaluban nagy meccset játszottunk, nagy győzelmet arattunk – jelezte Calvo Rodriguez Juan Ramon, a HVSE mestere. – Egy jó csapatot győztünk le azért, mert végig szervezetten futballoztunk, kiválóan védekeztünk és nagyon akartunk győzni. De tudjuk jól, hogy a Berettyóban aratott diadal akkor lesz igazán értékes, ha megverjük a Veszprémet is. Egy teljesen más típusú ellenfél vár ránk, mint az előző fordulóban. A Veszprém roppant agresszív csapat, határozottan védekezik, a játékosai nem ijednek meg a párharcoktól. Ugyanakkor támadásban is hatékony, jól kontrázik, pontrúgásból is veszélyes – nem véletlenül rúg sok gólt. A Veszprémnek is mély a kerete, a cserék nem törik meg a ritmusát, jó a rutinos és a fiatal játékosok aránya, vannak válogatottjai. Csak akkor lehet esélyünk a győzelemre, ha ismét koncentráltan, szervezetten, csapatként játszunk – alaposan felkészültünk, és természetesen győzni akarunk. Tudjuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, de hazai pályán nem veszíthetünk pontot. Mi is jó formában vagyunk, a Berettyó elleni győzelem pedig jót tett az amúgy is rendben lévő csapategységnek, hangulatnak, motiváltak a fiúk, nagyon várják már a Veszprém elleni rangadót! Az elmúlt hetekben Dróth sérüléssel, Alasztics pedig betegséggel küszködött, ezért alig-alig játszottak. Az utóbbi napokban azonban már mindketten teljes értékű edzésmunkát végeztek, számíthatok rájuk.