Futsal: Kecskeméten is nyert a Haladás

Az NB I-es futsalbajnokság 13. fordulójában a Haladás VSE az újonc Kecskemét vendégeként aratott magabiztos győzelmet.

SG Kecskemét Futsal – Haladás VSE 1-4 (0-2). Kecskemét, 300 néző, NB I-es futsalmérkőzés, vezette: Tamási, Kiss (Urgyán).

Kecskemét: Tombácz – Csamangó, Móra, Rutai, Dobosi. Csere: Csővári, Váczi, Nagy R., Kovács, Szedmák, Maczelka. Edző: Koós Károly.

HVSE: Alasztics – Simic, Gerencsér, Péter, Luis Garcia. Csere: Gyimesi, Sásdi (kapusok), Michel, Hajmási, Horváth P., Nagy K., Dróth, Vas, Vidák. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Rutai (39.), ill. Hajmási (7.), Vidák (15.), Gerencsér (29.), Dróth (35).

Az esélyesebb Haladás kezdett támadóbb szellemben, a házigazda stabil védekezésre rendezkedett be, kontrákból, pontrúgásokból próbált veszélyeztetni – akadt is munkája Alaszticsnak szombathelyi kapuban. A percek múlásával aztán magához ragadta az irányítást a HVSE, komoly labdabirtoklási fölényt alakított ki. Jöttek a helyzetek is. Végül Hajmási talált be, aki saját kapuja előterében szerzett labdát, végigrobogott a pályán, és góllal zárta a kontrát. A folytatásban egymást érték a vendég helyzetek, Simic bombája például a felső lécről pattant ki – érett az újabb szombathelyi gól. Vidákot visszahúzni sem tudták, hiába rángatták bőszen, higgadtan talált kapuba egy újabb ellentámadás végén (15. perc: 0-2). A Haladás nem lassított, a Kecskemét pedig foggal, körömmel védekezett. Nyomasztó fölényben futballoztak a vasiak, kellett a szünet a hazai gárdának.

Fordulás után a Kecskemét ugyanis felvállalta a nyíltabb játékot. De a HVSE vezetését nem fenyegette veszély. Peregtek a percek, és csak zöld-fehér helyzeteket láthatott a publikum. És a Haladás „csökkentett üzemmódban” is növelte előnyét: egy szabadrúgás variáció végén Gerencsér volt eredményes közelről (29. perc: 0-3). Nem úgy tűnt, hogy a Kecskemét innen fel tud állni. Nem is tudott – beletörődött a sorsába. A folytatásban csak a Haladás gyatra helyzetkihasználása miatt úszta meg a kiütést. Igaz, Dróth egy újabb szabadrúgás figura végén négy gólosra növelte a szombathelyi fórt. A végén pedig még szépített a Kecskemét, egy hátul eladott labdát büntetett góllal.

A Haladás annyit adott ki magából, amennyit kellett, így is biztosan nyert.