Győztes CVSE-rajt – A celliek nem engedtek át meccset a Csákvárnak

A férfi asztalitenisz Extraliga 2020/2021-es szezonjának nyitófordulójában meg kellett dolgoznia a 7-0-s sikerért a CVSE-Swietelsky-Future csapatának Csákváron.

Aqvital Csákvári TC–CVSE-­Swietelsky-Future 0-7. – Csák­vár, férfi asztalitenisz Extraliga-mérkőzés.

Páros: Kovács S., Nagy N.–Serdaroglu, Fazekas 1:3 (7, -6, -7, -5) (0-1). Egyéni: Kovács–Kriston 2:3 (10, -10, 8, -5, -3), Éliás–Serdaroglu 0:3 (-5, -9, -9), Hoffmann–Fazekas 1:3 (-9, -8, 17, -8). Kovács–Serdaroglu 2:3 (6, -8, -7, 9, -6). Hoffmann–Kriston 0:3 (-5, -5, -6). Éliás–Fazekas 1:3 (-10, 13, -6, -6) (0-7).

A Csákvár nem tartozik az élcsapatok közé, a mögöttünk hagyott idényben a hetedik helyen állt a tízcsapatos mezőnyben, amikor véget ért számára a bajnokság. A celldömölkiek viszont ezúttal is – megszakítás nélkül 15-ödször – dobogós helyen végeztek: a Final Fourban szoros döntőben alulmaradva a pécsiekkel szemben ezüstérmesek lettek. Tehát idegenben is a vasiak voltak a mérkőzés egyértelmű esélyesei. Csákváron mutatkozott be először a celliek új szerzeménye, az osztrák válogatott David Serdaroglu.

Ő váltotta párosban a Szé­csénybe távozott Szita Mártont Fazekas Péter oldalán. A még közel sem összeszokott új duó az első szettet ugyan elvesztette, aztán magabiztosan kerekedett felül. Az egyéni meccsek során a még idény eleji formában játszó celliek csak két meccset tudtak három játszmában befejezni. Néhány szettet elvesztettek, néhányban megizzadtak a sikerért, de egyetlen párharcot sem engedtek ki a kezükből. Összességében papírforma-győzelemmel rajtolt Klampár Tibor alakulata. Győzött: Kriston 2, Serdaroglu 2, Fazekas 2, Serdaroglu–Fazekas páros.

A második fordulóban is idegenben játszanak majd a celldömölkiek, szombaton az újonc, székesfehérvári Honvéd Szondi SE vendégei lesznek.