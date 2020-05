Hiányzott a nagymizdóiak kulcsjátékosa

A hetedik helyen állt az NB I-es férfi tekebajnokság nyugati csoportjában az egyik kulcsjátékosát tavaszra elveszítő Topido Nagymizdó együttese, amikor lezárták a szezont.

Negyedik NB I-es szezonjukat kezdték a 2019/20-as bajnokságban a nagymizdóiak – az első három esztendőben a dobogón végeztek. Az idei sorozatban a hetedik helyen álltak, amikor a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a bajnokság. A Polgár Károly játékos-edző vezette csapatnak azonban nem volt könnyű dolga, mivel egyik kulcsjátékosuk, Bagi Imre egy bejegyzésében az országos szövetséget bírálta a közösségi oldalon, ezért a grémium a bajnokság végéig eltiltotta. Bagi az utolsó két őszi meccsen sem játszhatott már.

– Ami a bajnokság idő előtti befejezését illeti, szerintem jó döntést hozott a szövetség, legfontosabb ugyanis az emberek egészsége – mondta Tompa István, a Topido Nagymizdó játékosa, szakosztályvezetője.

– Azt is helyesnek tartjuk, hogy nem hirdettek végeredményt, hiszen öt forduló még hátra volt, a rendkívül szoros mezőnyben könnyen változhattak volna a helyezések. Tény, Bagi Imre eltiltása miatt szerencsénk volt az idő előtti befejezéssel, hiszen kulcsjátékosunk nélkül alaposan megcsappantak az esélyeink. Az őszi szezont rosszul kezdtük, négy meccsből háromszor kikaptunk, aztán összeszedtük magunkat, hoztuk azt a teljesítményt, ami elvárható volt tőlünk. A Herend elleni hazai 8:0-s siker különösen értékes – egy dobogós csapatot vertünk simán. Aztán október végén, az őszi szezon befejezése előtt két fordulóval eltiltották Bagit – nélküle már nem lehettek vérmes reményeink, dobogós álmainkról le kellett mondanunk. Tavasszal felemásan szerepeltünk, három-három győzelem és vereség volt a mérlegünk, amikor véget ért a bajnokság. Összességében kulcsemberünk hiányában maximálisan elégedett vagyok a csapat szereplésével, ennél többet ilyen körülmények között nem is remélhettünk. Ami a játékosokat illeti, legtöbben hullámzó teljesítményt nyújtottak, akadtak jó és rosszabb meccseik. Hazai környezetben Rejtli László nyújtotta a legjobb teljesítményt, míg – eltiltásáig – Bagi Imre hozta a legjobb hazai és idegenbeli átlagot. Nem titok, a koronavírus-járvány két nagy támogatónk pénzügyi helyzetét is befolyásolta. Viszont mindez a következő bajnokságban való szereplésünket nem érinti, az őszi szezonra megvan az anyagi fedezetünk, és bízunk abban, hogy tavaszra már minden rendben lesz. A játékoskeretben sem várható nagy változás, elképzelhető, hogy egy tekézőnk távozik, miként az is, hogy igazolunk egy játékost. A felkészülést július végén kezdjük, és amennyiben egyben marad a csapat, megcélozhatjuk az első négy hely valamelyikét.