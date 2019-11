Időutazás a 60 éves SZoESE-vel

Jubileumi közgyűlést tartott a 60 éves Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület (SZoESE).

Alig egy hónapja ünnepelte az ELTE Savaria Egyetemi Központ a szombathelyi felsőoktatás elindulásának 60. évfordulóját. Most az egyetem sportegyesülete tette, tehette ugyanezt, hiszen ugyanabban az évben, 1959-ben, a Szombathelyi Tanítóképző Intézet megalakulásával egy időben jött létre. Eljött és üdvözölte a jubiláló egyesületet dr. Nemény András, Szombathely polgármestere is, dr. Németh István, az ELTE SEK rektorhelyettese az intézmény emlékérmét átadva gratulált dr. Polgár Tibornak, a SZoESE elnökének. Utóbbi elmondta, hogy az egyesület gyakorlóhelye a testnevelő, edző, rekreációs szakemberképzésnek.

Az egyesület 60 évét a korábbi, most tiszteletbeli elnök, dr. Gál László vázolta fel. Ő 1974 óta tagja a főiskola-egyetem, illetve az egyesület nagy családjának. Felidézte az első lépéseket, majd azt az időszakot, amikor a testnevelőtanárképzés 1971-es megindulása után lassacskán elkezdtek a tanárképzés alapsportágaihoz igazodva a szakosztályok is megalakulni, amelyekben a gyengén közepes feltételek mellett a középszintű sportolást menedzselték. Mivel a hallgatók általában négy-öt évenként cserélődtek, sokszor volt hullámzás az eredményességben. Addig ragaszkodtak az egyes szakosztályokhoz, amíg értelmét látták, ha úgy alakult, újraindították őket. A résztvevők vastapssal jutalmazták Gál László összegzését; nemcsak az egyes szakosztályok életének mérföldköveit, legeredményesebb időszakait emelte ki, hanem személy szerint azokat az edzőket, sportolókat, támogatókat is, akik az évtizedek során a legtöbbet tették az egyesület sikeréért. Nagy időutazás volt. A legeslegek munkáját a közgyűlés végén emlékplakettekkel ismerték el.

A jelenleg 13 szakosztályt működtető SZoESE jelenéről és jövőjéről Hurtik Péter ügyvezető elnök beszélt. Kiemelte az egyesület Szombathely önkormányzatával való jó kapcsolatát, azt, hogy számos rekreációs programot szerveznek a város lakóinak. Székely Mózes, a Magyar Egyetemi-Főiskola Sportszövetség elnöke is felköszöntötte az egyesületet: díszoklevelet és egy „követ” hozott ajándéka – amely azt jelképezi, hogy ez egy szikla, amelyre lehet építeni.