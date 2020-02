Ismét pályán a női kézisek – A tavaszi szezon mérkőzéseivel folytatódik az NB II-es bajnokság

Pénteken a Körmend–Bük megyei rangadóval (18.00) elkezdődik az NB II-es női kézilabda-bajnokság tavaszi szezonja. Szombaton lép pályára a Celldömölk és a Sárvár is.

A Bük a tabella éléről, bajnokesélyesként fut neki az őszi szezonnak. A Celldömölk negyedik, a Sárvár ötödik, a Körmend pedig a tizedik a 12 csapatos rangsorban.

– A felkészülési időszak rövidsége miatt már január 2-án elkezdtük a munkát – árulta el Bölöni Roland, a listavezető Büki TK mestere. – Heti öt edzéssel dolgoztunk idáig, mellette pedig nyolc edzőmérkőzés színesítette a programot. Fokozatosan kapták a lányok az egyre erősödő terhelést. A mérkőzések eredményei másodlagosak voltak, inkább a játékunk csiszolására fektettük a fő hangsúlyt. Úgy gondolom, hogy megfelelő önbizalommal vághatunk neki a tavaszi hadjáratunknak. A csapat nyugodtan készül a pénteki, Körmend elleni bajnoki rajtra – egyben megyei rangadóra. Nem volt nagy játékosmozgás a télen, egyedül Devecseri Dalma érkezett hozzánk az SZKKA-tól, távozónk nincs. Viszont a második edzőmérkőzésen térdkeresztszalag-szakadást szenvedett csapatkapitányunk, Guttyán Adrienn, akit azóta egy jól sikerült beavatkozással meg is műtöttek, rá tavasszal egészen biztosan nem számíthatunk. Akárcsak Tar-Pukler Glóriára, aki anyai örömök elé néz. Céljaink nem változtak, tovább harcolunk a lehető legjobb helyezésért, szép eredménnyel szeretnénk megünnepelni klubunk 100 éves centenáriumát.

– Már január első hetében munkába álltunk, heti négy edzéssel készültünk a tavaszra, becsülettel dolgoztunk, jó állapotban várjuk a tavaszi szezont – mondta Salamonné Csótár Adrienn, a Celldömölki VSE-Vulkánfürdő edzője. – A keretben nagy változás nem történt, se érkezőről, se távozóról nem tudok beszámolni, sérültünk nincs. Egyedül az egyik kapusunk, Pongrácz Erika játékára nem számíthatok a folytatásban, ugyanis befejezte pályafutását. Sűrű a mezőny, nehéz, mozgalmas tavasz vár ránk. Szeretnénk megduplázni a győzelmeink számát, szeretnénk megőrizni előkelő helyünket a tabellán – egy esetleges dobogó pedig hab lenne a tortán. Bizakodva várom a tavaszi szezont, hiszen nekünk is jó csapatunk van, egységes a társaság, fizikálisan és mentálisan is készen állunk a folytatásra.

– Január 6-tól, heti három edzéssel készültünk a tavaszra, játszottunk edzőmérkőzést egy osztrák első osztályú ellenféllel, rendeztünk egy négycsapatos felkészülési tornát NBI/B-s gárdák részvételével – fogalmazott Csonka László, a Sárvárfürdő Kinizsi szakosztályvezetője. – Nardai Viktória, aki az utóbbi másfél évben nem lépett pályára, távozott tőlünk. Bolfán Nikoletta viszont szülés után visszatért. Kisebb-nagyobb sérülések hátráltatták a munkát, Peitl Viktória jelenleg is sérült. Az egyesület vezetősége Farkas Veronika edzővel egyetértésben úgy döntött, hogy a tavasz folyamán megpróbálunk minél több helyi nevelésű ifjúsági korú játékost beépíteni a felnőtt csapatba. Ez a törekvésünk már az előkészületi mérkőzéseken is látható volt. Ennek megfelelően reálisan az első öt hely valamelyike lehet a cél, amiben esetleg benne lehet talán a bronzérem is. Legnagyobb változás számunkra az, hogy tavasszal már a Sárvár Arénában játsszuk a hazai meccseinket, összesen nyolc alkalommal lépünk pályára új otthonunkban.

– Január elején kezdtük a felkészülést, úgy érzem jól dolgoztak a lányok, a betervezett munkát elvégeztük – jelezte Kiskós Kitti, a Körmendi DMTE játékos-edzője. – A szakmai stábban nem történt változás, továbbra is Varga Andreával kettesben irányítjuk a csapatot. Távozó és érkező játékosunk sincs, ugyanazzal a kerettel folytatjuk a tavaszt, amelyikkel az őszt befejeztük. Legfontosabb célunk továbbra is a bennmaradás, emellett fontosnak tartjuk, hogy a saját nevelésű fiatalok egyre több játéklehetőséget kapjanak a felnőtt csapatban.

A tavaszi idény a 12. forduló mérkőzéseivel kezdődik. Pénteken Körmendi DMTE–Büki TK (18.00) megyei rangadót, szombaton pedig Sárvárfürdő Kinizsi–Győri Audi ETO KC U22 (15.00) és Celldömölki VSE-Vulkánfürdő–VKL SE Győr (16.00) összecsapásokat rendeznek.

A II. csoport állása

1. Bük 11 10 0 1 356 – 270 20

2. Mosonm. U22 11 8 0 3 377 – 327 16

3. Alba U22 11 7 0 4 294 – 270 14

4. Celldömölk 11 6 0 5 341 – 314 12

5. Sárvár 11 6 0 5 294 – 278 12

6. SZESE Győr 11 6 0 5 318 – 305 12

7. Ajka 11 5 0 6 306 – 330 10

8. VKL SE Győr 11 4 0 7 293 – 328 8

9. Mosonszolnok 11 4 0 7 285 – 327 8

10. Körmend 11 4 0 7 283 – 330 8

11. Egerszeg 11 3 0 8 273 – 303 6

12. Győri ETO U22 11 3 0 8 308 – 346 6