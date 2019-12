Ismét pályára lép az újonc SZKKA

Hosszabb szünet után folytatódik az NB I-es női kézilabda-bajnokság: a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia vasárnap 18 órakor a Debrecen vendégeként lép pályára.

Az SZKKA legutóbb november 16-án játszott bajnokit, akkor a vendég Mosonmagyar­óvárt gyűrte le Répcelakon 32-26-ra. Az újonc (3 győzelem, 1 döntetlen, 7 vereség) a 14 csapatot felvonultató tabella 11. helyén áll – a DVSC (6/2/2) az ötödik a rangsorban.

– A Mosonmagyaróvár elleni bravúros győzelem után kis pihenőt kaptak a lányok, hiszen szűk kerettel futottunk neki a szezonnak, egy idő után elfogytunk, elfáradtunk, kellett kicsit szusszanni, jól jött a bajnoki szünet – mondta Marosán György, az

SZKKA mestere. – December 3-án álltunk ismét munkába. Az első edzéseket Farkas József másodedző vezette, majd miután visszatértem a Japánban rendezett női kézilabda-világbajnokságról, magam is csatlakoztam. A szerb válogatottal vb-résztvevő Katarina Tomasevics pedig a héten állt edzésbe. Mayer Maja játékára egy ideig nem számíthatunk, ugyanis vállsárüléssel bajlódik. Javarészt a SZoESE-csarnokban dolgoztunk, a héten pedig, miután az egyetem bezárt, átköltöztünk Celldömölkre. Igyekeztünk fizikálisan és mentálisan is rendbe hozni a társaságot. És nem beszélek mellé, a következő három mérkőzésünket is elsősorban arra használjuk fel, hogy gyakoroljunk, fejlődjünk. December 29-én Debrecenben lépünk pályára, január 12-én a Győrt fogadjuk az Arena Savariában, majd január 18-án az FTC vendégeként meccselünk – három élcsapatról van szó, egyik összecsapáson sem mi leszünk az esélyesek. Természetesen nem feltartott kezekkel lépünk pályára, beleadunk mindent – de a realitás nem azt mutatja, hogy lesz esélyünk a bravúrra. Nekünk a folytatásban kell majd összegyűjtenünk azokat a pontokat, amelyekkel ki tudjuk harcolni a bentmaradást.

– Január 12-én a Győrt fogadjuk az Arena Savariában, bízom benne, hogy a szurkolók megtöltik a csarnokot, így is jelezve, hogy szükség van a minőségi kézilabdára Szombathelyen – jelezte Pődör Zoltán, az SZKKA vezetője. – A folytatásban pedig a reményeim szerint a Haladás sportcsarnokban játsszuk majd le a hazai bajnokijainkat, és természetesen edzéslehetőségre is szükségünk lesz a Rohonci úton. A tárgyalások még zajlanak, bizakodó vagyok – az idő azonban sürget minket, szerencsés lenne mielőbb egyezségre jutni.