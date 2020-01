Jól küzdött az SZKKA NB I-es női kézicsapata

Az NB I-es női kézilabda-bajnokság 12. fordulójában az újonc Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia a Bajnokok Ligája-címvédő Győrtől szenvedett tisztes vereséget.

Igazi sztárcsapatot, klasszisok egész sorát, válogatott magyar játékosokat, minőségi légiósokat felvonultató alakulat látogatott Szombathelyre. A 15-szörös bajnok, 14-szeres kupagyőztes, ötszörös Bajnokok Ligája-győztes, az NB I-es tabellát hibátlanul, 13 győzelemmel vezető Győri Audi ETO KC természetesen telt ház előtt, nagyszerű hangulatban lépett pályára az Arena Savariában. Remek bemutatás, igazi showműsor vezette fel az összecsapást – „pályára léptek” például a Savaria Legio harcosai is. A hazaiaktól Horilska és Mayer Maja hiányzott sérülés miatt.

Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Győri Audi ETO KC 27-41 (13-21). – Szombathely, 3000 néző, NB I-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Földesi, Halász.

SZKKA: Tomasevic – Jovetic 4, Virág 3, Pődör R. 3, Mayer Sz. 2, Bandelier 4/1, Csire. Csere: Sipeki (kapus), Szendrei 2, Horváth P. 4, Pődör B. 1/1, Szmolek, Varga N. 3, Sárosi, Kulcsár 1/1, Kozma. Edző: Marosán György.

Győr: Kiss É. – Fodor 4, Oftedal 6/2, Kristiansen 6/1, Brattset 2, Bulatovic 2, Faluvégi 2. Csere: Leynaud (kapus) 1, Kurtovic 1/1, Amorim, Edwige 2, Nze-Minko 4, Hansen 4, Knedlikova 5, Puhalák 2. Edző: Danyi Gábor.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 1-5. 9. p.: 4-9. 16. p.: 7-13. 27. p.: 13-19. 37. p.: 17-27. 43. p.: 20-29. 49. p.: 21-34. 57. p.: 26-39.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 6/3, ill. 7/4.

Pődör Rebeka szerezte a hazai csapat első gólját – egyenlített a házigazda. A folytatásban azonban csak győri találatokat láthatott a közönség. Az 5. percben időt is kért a hazai kispad (1-5). Mindent megpróbált az SZKKA, még a kapusát is lehozta, hogy létszámfölényben támadjon, de helyzetbe is nehezen került. Bandelier törte mag a hosszú gólcsendet. Gyorsan, pontosan, agresszívan játszott a Győr – és tetemes előnye birtokban sem lassított. Támadásban mutatott szép dolgokat az SZKKA, védekezésben azonban nem tudta még csak megnehezíteni sem ellenfele dolgát. De a közönség hálás volt, minden jó megmozdulásért járt a taps, az ováció (16. perc: 7-13).

Bandelier és Horváth Petra semlegesítése azért okozot némi gondot a győrieknek – szépen termelték a gólokat. A szombathelyi szakmai stáb sokat cserélt, kapott mindenki elég játéklehetőséget. Az SZKKA óriási küzelemben annyit elért, hogy az első félidőben látótávolságban tartotta klasszis ellenfelét!

A második félidőt két szombathelyi gól, Virág Noémi két találata nyitotta. De a Győrt nem lehetett megzavarni, száguldott tovább a maga tempójában, és igyekezett mielőbb eldönteni a mérkőzést (37. perc: 17-27). A hazai időkérés segített, kicsit sikerült belassítani az ETO gárdáját, 10 pont körül állandósult a győri előny.

Keményen küzdött az SZKKA, mindenképpen el akarta kerülni a kiütéses vereséget. A percek múlásával azonban kezdett fáradni a szombathelyi alakulat, egyre többet hibázott, amit büntetett a vendég – egyre nyílt az olló (49. perc: 21-34). Az SZKKA még megpróbálkozott egy hosszú hajrával (57. perc: 26-39), amivel a közönség szimpátiáját kiérdemelte. Óriási taps kísérte öltözőbe a csapatot.