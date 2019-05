Kiszenvedte a Körmend – Egyetlen pont döntött Sopronban

A rájátszás második mérkőzése igazi kiélezett csatát hozott. A Körmend mindössze egy ponttal nyert Sopronban, de megszerezte a győzelmet, ezzel közelebb jutott az elődöntőhöz.

Hazai pályán 32 pontos győzelmet aratott a Körmend a rájátszás negyeddöntőjének első mérkőzésén, így revansra készült a Sopron.

Nem kellett sokat várni az első pontokra, hamar jött az első tripla Ferencztől, majd Lemaré is beesett. Magabiztosabb volt az SKC, a Körmend nem tudta felvenni a ritmust, sokat hibázott. Ráadásul sokat engedett ellenfelének, szellősen védekezett, így a házigazda a negyed közepén már tíz ponttal vezetett (15-5). A legjobbkor jött egy Hammonds-tripla, de komoly erőket mozgósított a Sopron, és megnyugtató előnyre tett szert. A negyed végére a Sopron 30 ponton is túljutott, a piros-feketék viszont alig szenvedték át magukat a tízen.

A második negyed elején sem volt még százszázalékos a Körmend, de szerencséjére a Sopronnak is akadtak bizonytalanabb periódusai. A 16. percben még tartotta előnyét a hazai alakulat (38-4), de két perccel később egy jó sorozat után tízen belülre került a Körmend (38-30). A nagyszünetre meg már csak 5 pont volt a hazai együttes előnye.

A harmadik etap elején megint többet hibázott a Körmend a befejezéseknél, de most a Sopronnak sem ment annyira. Lendülete visszaesett és több rontott dobása is volt. Price hárompontosával közelebb lopta magát az MTE (44-40), majd Csorvási aktív perceinek köszönhetően egyenlített a Körmend. A körmendi kapitány, Ferencz triplájával vízválasztó volt, átvette vezetést a Körmend (48-51).

A záró játékrészben is volt még hárompontos a körmendi csapatkapitány tarsolyában, elő is húzott kettőt. Most nagy menetben volt a piros-fekete együttes, a Sopron viszont nehezebben tudott pontokat szerezni, de egy másodpercre sem adta fel a mérkőzést, az életben maradásért küzdött. Kitartásának meglett az eredménye, a végjáték igen kiélezett csatát hozott. Egy pontos soproni vezetésnél Bradford nem hibázta el a duplát az utolsó másodpecekben, így vendég sikerrel zárult a találkozó. A párharc állása 2-0 a Körmend javára, az elődöntőbe jutás már a héten eldőlhet,ha hazai pályán pénteken nyernek a pios-feketék.

JEGYZŐKÖNYV Sopron KC – Egis Körmend 89-90 (31-14,11-23,16-30, 31-23)

Sopron, 1300 néző, NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzés, negyeddöntő, 2. mérkőzés, vezette: Benczur T., Győrffy P., Balogh Gy.

Sopron: Warner 33/21, Lemar 19/6, Supola 7/3, Wiggins 6/3, Gordon 18. Csere: Dénes 2, Molnár 4, Werner –. Vezetőedző: Sabáli Balázs.

Körmend: Bradford 18, Price 9/3, Ferencz 19/15, Hammonds 21/9, Delas 6. Csere: Thames 5, Csorvási 12,Takács –. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 15-7.8.perc: 21-10. 12.perc: 3516.16. perc: 38-30. 20.perc: 42-37. 26.perc: 48-51. 30.perc: 56-67. 33.perc: 65-77. 37.perc: 81-79.40. perc: 88-88.

Kipontozódott: Hammonds(40.), Delas (40.)

A negyeddöntő további eredményei: Atomerőmű–Szolnok 97-103, Jászberény–Pécs 68-76