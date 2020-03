Megyei I.: a Vép, a Kőszeg, a Rum is idegenben nyert

A 18. forduló – gólgazdag – mérkőzéseivel folytatódott a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság.

Öt gólt kapott a Körmend a Lukácsháza vendégeként, hazai pályán botlott a Jánosháza, a Vasvár, a Szentgotthárd. Hosszú idő után újra győzelemnek örülhettek Egyházasrádócon, nyert a listavezető CVSE, valamint a Rábapaty, a Szarvaskend.

Schott Lukácsháza SE–Körmendi FC 5-0 (3-0). – Lukácsháza, 150 néző, vezette: Kondor T.

Lukácsháza: Horváth K. – Szentkúti, Vörös, Gombás, Varga A. (Keszthelyi), Lengyel (Beke), Szalai, Komálovics, Osztrosits, Gugcsó, Bősze (Bolfán, Dan). Edző: Sántha Szilárd.

Körmend: Farkas M. – Buti (Takács M.), Varga P. (Bajnok), Péter, Németh M., Majtényi, Sipos, Czimber, Takács Á., Papp Z. (Török), Kurucz (Tompa). Edző: Somfalvi Péter.

Gól: Szalai, Keszthelyi, Varga A., Osztrosits, Vörös.

A Lukácsháza nagy lendülettel kezdett, beszorította a Körmendet. A vendégek egy-egy kontrát végigvittek ugyan, de a lukácsházi kapus bravúrral védett. A házigazda két átlövésből talált be, a félidő vége előtt pedig egy újabb góllal megtoldotta az előnyét. Fordulás után a Lukácsháza egy begyakorolt szögletvariáció után ismét betalált, ezzel el is dőlt a mérkőzés. A Körmend nem tudott komolyabb helyzetet kialakítani, míg a Lukácsháza egy szépségdíjas találattal állította be a végeredményt. A hazai csapatban mindenki jó teljesítményt nyújtott.

Jánosháza VSE–Vép VSE 0-1 (0-0). – Jánosháza, 150 néző, vezette: Bíró O.

Jánosháza: Tóth A. – SZABÓ L., Bognár, Péter (Szabó T.), Herczeg, Vágusz A. (Nyőgéri), Palkovits (Fenyő), Laczi (Vágusz P.), Ambrus, Nagy B., BALÁZSI. Edző: ifj. Molnár Károly.

Vép: Bezdi B. – Kovács D., SZALAI, Bezdi Sz., Szilvás (Wágner), Illés (Koszokovits), Auer, Nagy Zs. (Balikó M.), BALIKÓ D., Takács, Dala (Németh M.). Edző: Török Richárd.

Gól: Szalai.

Mindkét csapat nagy elánnal kezdett. A vendégek fejesére a hazaiak egy óriási kimaradt helyzettel és egy kapufával válaszoltak. Keményen gyűrték egymást mezőnyben a felek, majd egy felszabadító rúgás után az elmélázó jánosházi védők között Szalai élt a lehetőséggel. Ez az egy gól döntötte el az egyenrangú felek találkozóját.

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő–Büki TK 2-1 (1-0). – Celldömölk, 200 néző, vezette: Bagoly G.

CVSE: BÍRÓ – Huszár, SZUH (Pázsi), MARSAI, Gorácz (Enyingi), Szép, NÉMETH J., KOVÁCS Z., Molnár T., Horváth T. (Keszei), BÜKI. Edző: Haraszti Zsolt.

Bük: Kamondi – NÉMETH T., Boldizsár, Wágner, CZIRÓK, Tóth K. (Horváth Sz.), Csonka (Tar), SCHIMMER, Czingráber (Kovács R.), TARÓDI (Kovács D.), Orbán. Edző: Marton Róbert.

Gól: Németh J., Kovács Z., ill. Németh T.

A CVSE agresszív letámadással kezdett, de igazán nagy helyzet a vendég előtt adódott. A celli nyomásnak a 36. percben lett meg az eredménye: Marsait szerelték szabálytanaul a 16-oson belül, büntetőből szerzett vezetést a házigazda. A második félidőben sem változott a játék képe, mindkét csapat próbált gólt szerezni. Szöglet után egy fejessel egyenlített a Bük, de gyorsan újra átvette a vezetést a CVSE. Változatos, parázs meccsen szerzett három pontot a házigazda, ezzel visszavágott az őszi vereségért.

Rábapatyi KSK–Király SE 4-0 (2-0). – Rábapaty, 110 néző, vezette: Takács Á.

Rábapaty: Király T. – Tóth R., Király L. (Varga D.), GYÜRÜ (Vadász), MEICZ, Piros, TÓTH M., Csupor, Kovács T., Horváth K. (Balhási), NAGY D. Edző: Enzsöl Gábor.

Király: Mester – Németh B. (Kovács B.), Kalmár (Kondákor), Fülöp (Polgár), Hujber, Beke (Szabó Z.), Devecseri, Reseterits (Kudron), Lakosi, Hegedűs, Subicz. Edző: Hegyi László.

Gól: Gyürü (2), Varga D., Meicz.

A Rábapaty nagy erőbedobással kezdett, irányította a játékot, sorra dolgozta ki helyzeteit. Gyürü szerzett vezetést a házigazdának egy szépségdíjas góllal. Az első félidő közepére feljavultak a vendégek, de helyzetük nem adódott, a hazaiak viszont újabb találatnak örülhettek. A második felvonásban támadóbban lépett fel a Király, de a Rábapaty állta a sarat. Sőt, kontrákból több veszélyes támadást vezetett, és két újabb góllal eldöntötte a mérkőzés sorsát.

Csörnöc Gyöngye Vasvár VSE–Kőszegi Lóránt FC 1-3 (1-1). – Vasvár, 100 néző, vezette: Bedi T.

Vasvár: Tóth K. – Bíró, Horváth A. (Hajas), Vincze, Kálin (Dézsi), Dávid, Réfi, SINKÓ (Berta), BAKOS D., BAKOS CS. (Robán), Schermann. Edző: ifj. Sziffer István.

Kőszeg: Bán – Lintner, Fehér, Bozóki, Keresztes (Toldi), Csák, Kovács Zs. (Szűcs), Réti, Prán, Rómer, Szolyák (Pfeiffer). Edző: Őri Gábor.

Gól: Bakos Cs., ill. Réti, Prán, Szolyák.

Jól kezdett a Vasvár, lendületesen játszott, megérdemelten jutott vezetéshez. Ezután viszont olyan hibákat követett el, amelyeket kegyetlenül kihasználtak a kőszegiek, így joggal nyerték meg a meccset.

Egyházasrádóci SE–Csepregi SE 2-1 (1-1). – Egyházasrádóc, 120 néző, vezette: Talabér N.

Egyházasrádóc: Bali – LUKÁCS, László, Molnár L., TÓTH B. (Kazinczki), Fehér, BÁGER (Balogh A.), Mészáros, Kovács K. (Molnár I.), KRAJCZÁR, PAKSI. Edző: Lukács Tihamér.

Csepreg: Farkas B. – KÓTAI, STEINER M., Tájmel, Büki (Baranyai I.), Baranyai A. (Maráczi), PÓCZA, Kovács B. (Steiner Zs.), Lukács, Steiner C., Németh O. (Péntek). Edző: Steiner Zsolt.

Gól: Báger, Tóth B., ill. Steiner M.

Mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, ebből a hazaiak jöttek ki jobban, vezetést szereztek. A Csepreg tizenegyesből egalizált. A második játékrész elején aztán megint előnyhöz jutott a Rádóc. A folytatásban mindkét csapat küzdött a három pontért, de gól már nem esett, így a házigazda fontos győzelmével zárult a mérkőzés.

Lorry GM Kft. Szarvaskend–Répcelaki SE 3-2 (1-2). – Szarvaskend, 180 néző, vezette: Takács Ryan L.

Szarvaskend: GÁSPÁR – VELEKEI, Nagy Á., Tóth G., TÓTH A., CSILLAG, JÓNA, NÉMETH T., Smolczer, Kunovics (Csenterics), Kopfer (Nagy Á.). Edző: Tóth Gábor.

Répcelak: Pethő – Tóth Do., ALEX, Tóth Dá. (Prystupa), ÓDOR B., Horváth T., Balikó, Rácz, Szabó B. (Németh G.), Molnár Cs., Graszl. Edző: Balassa Péter.

Gól: Velekei (2), Németh T., ill. Alex, Molnár Cs.

Az első félidő sok helyzetet hozott mindkét oldalon, a vendégek voltak eredményesebbek, 2-1-re vezettek, főleg Alex okozott gondot a szarvaskendi védőknek. A második félidőben átvette az irányítást a házigazda, a Répcelakot szinte a 16-os közelébe sem engedte. A mérkőzés hajrájában Jóna két beadását Velekei mindkétszer a hálóba fejelte. A mérkőzés összképe, a második félidő alapján a Szarvaskend győzelme megérdemelt.

Szentgotthárdi VSE–Rum KSC 0-3 (0-0). – Szentgotthárd, 100 néző, vezette: Polgár T.

Szentgotthárd: Kapui – Kovács G., Balázs, Kovács T., Németh Be. (Vadász), Düh, Dancsecz, Majczán, Sulics (Korpics), Nagy O., Tulok. Edző: Papp Zoltán.

Rum: Busi – Csonka, Székely (Pásti), Klauzer (Tar), Szabó D., Szakos, Pupp, Kovács B. (Sipos), Baumgartner, Horváth T., Leitgeb. Edző: Kovács Balázs.

Gól: Klauzer (3).

A mérkőzés nagy részében kiegyenlített mezőnyjáték folyt, a Szentgotthárd előtt is adódtak nagy lehetőségek, de a kaput nem tudta bevenni. A vendégek jobban használták ki helyzeteiket, ez döntötte el a találkozót, amely végül biztos rumi sikerrel zárult.

Lukácsházáról Sántha Szilárd, Jánosházáról ifj. Molnár Károly, Celldömölkről Haraszti Zsolt, Rábapatyról Dénes István, Vasvárról ifj. Sziffer István, Egyházasrádócról Bali László, Szarvaskendről Tompa Róbert, Szentgotthárdról Papp Zoltán tudósított.