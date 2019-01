Nehéz visszavágó előtt a Körmend

Az Alpok–Adria-­kupa negyeddöntőjének visszavágóját rendezik kedden este (18.00), az Egis Körmend az USK Praha együttesét fogadja. Hazai pályán nyolcpontos előnyt harcoltak ki a csehek, innen folytatják a felek, a tét az elődöntőbe jutás.

A múlt hét nem jelentett sikerszériát az Egis Körmend kosárcsapatának. Hét közben Prágába utaztak a piros-feketék, ahol nyolcpontos vereséget szenvedtek az Alpok–Adria-kupa negyeddöntőjében az USK Praha együttesétől (95-87). A csehek kitettek magukért hazai pályán, a vasiak enerváltan játszottak, nem ültek a dobásaik, és nem keltették összeszedett csapat benyomását. Mindez az ellenfél malmára hajtotta a vizet, és ha nem is nyújtottak annyira kimagaslót a prágaiak, a Körmendnél még így is jobban és lelkesebben játszottak. A cseh fővárosból való hazatérés után nem sok idő maradt a regenerálódásra, hiszen szombaton újabb idegenbeli találkozó várt Ferenczékre. Sopronban is folytatódott a rossz sorozat, a Körmend ott is bőven tudása alatt teljesített, és hosszabbításban egy ponttal alulmaradt (80-79).

– A soproniak nagyon jól elkapták a fonalat a mérkőzés elején, ők domináltak. Ez nagyon megzavart minket, hibát hibára halmoztunk, sokszor eladtuk a labdát. A bizonytalanságainkat ellenfelünk jól kihasználta, a légiósaik közül többen extrán is teljesítettek, ez döntő tényező volt. A végére még visszajöttünk a meccsbe, küzdöttünk, de a kiélezett szituációkban ismét több rontott helyzetünk, hibás elképzelésünk volt. A Sopron a végjátékban jobban tudott koncentrálni, ez okozta a vesztünket – értékelt Matthias Zollner vezetőedző.

Ez a hét sem ígérkezik könnyebbnek, hiszen kedden jönnek a csehek az Alpok–Adria-kupa visszavágójára, pénteken meg már egy kecskeméti vendégjáték szerepel a programban. A prágaiak előnye belátható és behozható, ehhez azonban támadásban és védekezésben is sokat kell javulnia a vasi együttesnek.

– Fokozottabb most a tempó, ez érződik mindenkin. A két idegenbeli találkozó után most saját környezetben lépünk pályára. Nem hibázhatunk, nyernünk kell, és túl kell lépnünk a Prágán. Annál is inkább, mert a nemzetközi szereplés után pénteken már bajnoki lesz Kecskeméten, és egy győzelem most nagy lökést adna mindenkinek. Ehhez várjuk szurkolóink támogatását – mondta elöljáróban a körmendi tréner.