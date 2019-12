Patai Benjamin beszélt a fiatal körmendi kosarasok Alpok–Adria-kupa-szerepléséről

Az Egis Körmend fiataljai öt vereséget és egy győzelmet gyűjtöttek be az idei Alpok–Adria-kupában, ezzel kiszálltak a nemzetközi sorozatból. Ennek ellenére Patai Benjamin, a körmendiek edzője hasznosnak ítéli meg a kupaszereplést.

Az elmúlt szezonban megnyerte az Alpok–Adria-kupát az Egis Körmend kosárcsapata. Igaz, akkor nem a fiatalokkal, hanem a teljes felnőttkerettel szerepelt a nemzetközi sorozatban. Idén eredményesség szempontjából kevésbé volt sikeres a kupa, hiszen a piros-feketék az első csoportkörön sem jutottak túl, de nem is ez volt a fontos. A cél az volt, hogy az újonnan elindított utánpótlásprogram játékosai meccsrutint, tapasztalatot szerezzenek. Patai Benjamin edző szerint az elképzelések beváltották a hozzájuk fűzött reményeket.

– Az idén nem az eredményességen, a győzelmek-vereségek arányán volt a hangsúly, inkább arra törekedtünk, hogy a fiatalok közül mindenkinek lehetőséget adjunk. Azt gondolom, hogy a kezdeti bizonytalanság után az utolsó meccseken már sokkal bátrabban vállalkozott minden játékosom. Nem akarok kiemelni senkit, de azért voltak jó egyéni teljesítmények, például Németh Ákostól vagy Balogh Mátétól. Utóbbi sérüléséből tért vissza, sokat fejlődött, magabiztosabban, ponterősebben játszott. De Takács Kristóf játéka is bizakodásra ad okot, ő az egyik legfiatalabb kosaras a felnőttmezőnyben. És általában minden meccsen kap pár percet, sokszor nemzetközi találkozókon is, ami nagy szó. Nem csupán az a fontos, hogy milyen jól fest valakinek a statisztikája. Számunkra az is eredmény, hogy a hozzáállás a játékosok részéről sokkal jobb lett. Nem is beszélve arról, hogy mennyivel egységesebb lett a játékunk képe az első meccshez képest.

Patai edző elmondta, az is pozitívum, hogy a szurkolók láthatták, hova tartanak a fiatalprogrammal. A körmendi utánpótlás-nevelésre egyébként azok a csapatok – a cseh Opava, a szlovén Sencur és az osztrák Vienna – is felfigyeltek, amelyekkel a Körmend a C csoportban találkozott.

A Körmend U20-as csapata jelenleg harmadik a bajnokságban, tavaly ilyenkor hetedik helyen állt. Előttük az Alba Fehérvár és a PVSK fiataljai vannak, de velük is szoros meccseket vívtak. Ez már mindenképpen annak a hozadéka, hogy sokat foglalkoznak a fiatalokkal nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. Szeretnék a legjobb négy között zárni az alapszakaszt, mert akkor részt vehetnek az országos bajnoki döntőn. Erre jelen állás szerint minden esélyük megvan.