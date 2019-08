Pénteken rajtol a megyei foci

A hétvégén kezdetét veszi a 2019/2020-as szezon a megyei amatőr labdarúgó-bajnokságokban – 93 csapat várja a rajtot.

A megyei I. osztály tavalyi aranyérmese, a CVSE nem vállalta a szereplést az NB III-ban.

A Vasszécseny és az Ikervár kiesett, mindkét csapat a megyei II. osztályban folytatja.

A megyei II. két bajnoka, a Bük (északi csoport) és a Szarvaskend (déli csoport) viszont feljebb lép, próbára teszi magát a megyei I-ben – mindkét csapat jó erőt képvisel, vélhetően nem átszállójegyet váltottak a megyeibe. Kieső nem volt a megyei II. osztályból. Ugyanakkor a tavaly újoncként jó szezont futó Nárai először a megyei II., majd a megyei III. osztálytól is visszalépett – így a településen nem lesz focicsapat a 2019/2020-as szezonban.

A megyei III-as bajnokok közül csupán az Alsóújlak (sárvári csoport) lépett feljebb, a megyei II. osztály északi csoportjában vág neki az őszi szezonnak. A tavalyi létszámból öt megyei III-as csapat, a Körmend VSE II., az Alsószölnök, az Ivánc, a Vasasszonyfa és a Püspökmolnári hiányzik – igaz, utóbbi két klub már nem is fejezte be a tavalyi szezont. Új csapat egyetlenegy van, a Kondorfa tért vissza a megyei futball térképére. Összesen 93 csapat várja az őszi rajtot.

Megyei I.

A megyei I. osztályban négy csapatnál történt edzőcsere a nyáron. A címvédő Celldömölknél Kovács Balázs helyett Haraszti Zsolt irányítja a szakmai munkát. Kovács Balázs pedig Rumba tette át a székhelyét, ahol Joó Andrást váltotta. Az ezüstérmes Körmendnél Somfalvi Péter vette át ifj. Molnár Károly helyét. Míg Rábapatyon Enzsöl Gábor lett az új edző Pungor István helyett. A Király SE háza táján viszont rend és nyugalom van. A csapat pedig évről évre egyre jobban teljesít, tavaly begyűjtötte a bronzérmet – hajszállal csúszott csak le a második helyről. Vajon folytatódik a fejlődés?

– A felkészülésünk jól sikerült, nagyon sokat dolgoztunk, készen állunk a rajtra – fogalmazott Hegyi László, a Király SE trénere. – A célokat illetően viszont óvatosan fogalmaznék: szeretnénk továbbra is meghatározó csapata lenni a megyei I. osztálynak. Próbálunk odaérni az élmezőnybe, az első öt közé, aztán, ha ismét összejön a dobogó, akkor nagyon boldogok leszünk. Jó csapatunk van, de a riválisok között is akad több, amely komoly erőt képvisel. Nyugodtan, felszabadultan szeretnénk futballozni. A nyáron elsősorban azért dolgoztunk, hogy javítsunk a csapatunk eredményességén, főleg támadójátékban kellene előrelépnünk.

A Celldömölkről távozó sikeredző, Kovács Balázs nem maradt munka nélkül, a Rum irányítását vállalta el.

– Amint híre ment, hogy távozom a CVSE-től, a rumi klubvezetők rögtön megkerestek – árulta el Kovács Balázs. – Ismerős közegbe, barátok közé kerültem, hiszen korábban évekig futballoztam Rumban, ráadásul szép sikereket értünk el akkoriban. A célokat óvatosan, reálisan jelöltük ki: szeretnénk a tavalyinál sokkal nyugodtabb szezont teljesíteni, a középmezőnyhöz felzárkózni. Elkezdtünk építkezni, a rutinos játékosok mellé beépítünk olyan fiatalokat, akikre majd hosszú távon is számíthatunk. Megpróbálunk lépésről lépésre, meccsről meccsre fejlődni. A Sárvárról érkező Koronczai Roland például nagy segítségünkre lehet, hogy elérjük a céljainkat. Kiegyensúlyozott bajnokságra számítok. A tavalyi dobogósokat, a Celldömölköt, a Körmendet és a Királyt idén is a közvetlen élmezőnybe várom, de szerintem a Rába­paty és a Lukácsháza is beleszólhat az érmekért zajló harcba – ahogyan hallottam, utóbbi két csapat jól erősített a nyáron.

Haraszti Zsolt nagy lendülettel látott munkához Celldömölkön.

– A keretünk alaposan átalakult a nyáron, ugyanis öt kulcsembert veszítettünk el – tudtuk meg a CVSE új mesterétől, Haraszti Zsolttól. – Varga Jenő és Győrvári Gábor abbahagyta a futballt, míg Enyingi Márk, Klauzer Ádám és Péter Dávid eligazolt. A helyükre megpróbáltunk helyi vagy celldömölki kötődéssel rendelkező futballistákat igazolni. Így került hozzánk Ausztriából Marsai Máté és Csákvári Zsolt, Sárvárról Pázsi Máté, Kemenesmagasiból pedig Horváth Tamás – valamint három fiatalt felhoztunk az utánpótlásból. Sajnos Huszár Tamás és Csákvári Zsolt sérüléssel bajlódik, ami komoly probléma, mert mindkettejüknek fontos szerepet szántam. A felkészülésünk jól sikerült, komoly munkát végeztünk el, a srácok vevők voltak az elképzeléseimre – elégedett vagyok. Bár új csapatot építünk, és vannak sérültjeink is, mégis komoly célokat jelöltünk ki magunk elé, szeretnénk idén is a dobogón végezni!

Az 1. forduló menetrendje, péntek, 19.00: Kőszeg–Jánosháza (Vass I.). Szombat, 17.30: Király–Vép (Kondor T.), Bük–Rábapaty (Horváth P.), Körmend–Celldömölk (Papp Á.), Szentgotthárd–Szarvaskend (Marácz Z.). Vasárnap, 17.30: Csepreg–Vasvár (Talabér N.), Répcelak–Egyházasrádóc (Mórocz Gy.), Rum–Lukács­háza (Bedi T.).

Megyei II.

Az északi csoportban a Sé és a Gérce folytathatja egymással a versenyfutást – csak most már nem az ezüst-, hanem az aranyéremért. Sokat igazolt, jól erősített a Söpte, amely a tavalyi szezon végére elfogyott, így lecsúszott a dobogóról. Vélhetően idén is stabil csapat lesz a Szeleste, a Kemenesalja – a Spari pedig sötét lónak tűnik, képes lehet egy eredményes szezonra. Az Ölbő nehézségekkel küszködve, sok eltiltottal kezdi a szezont. És természetesen számolni kell a megyei I. osztályból „érkező” Ikervárral is.

Északi csoport, az 1. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Bozsok–Gérce-Vásárosmiske (Molnár T.), Kemenesalja–Pecöl (Farkas G.). Vasárnap, 17.30: Spari–Gencs­apáti (Kedves R.), Söpte–Szeleste-Pósfa (Horváth Á.), Uraiújfalu–Mersevát (Talabér N.), Sé–Ikervár (Monostori I.), Sitke–Alsóújlak (Kondor T.), Ölbő–Zanat (Marácz Z.).

A déli csoportban sokak szerint a Nádasd a bajnoki cím favoritja. A tavalyi ezüstérmes Tutitextil-Körmend VSE ugyanis új, fiatal csapatot épít – amely talán megcélozhatja a dobogót. A hírek szerint komoly erősítést hajtott végre a tavaly bukdácsoló Csákánydoroszló, amely akár a csoport meglepetéscsapata is lehet. De erre a szerepre készül az elmúlt években szerényebben szereplő Táplánszentkereszt is. Kiegyensúlyozott teljesítmény várható a Tanakajdtól és minden bizonnyal a Gyöngyöshermántól is. Nagy kérdés, hogy a Vasszécseny megpróbál-e rögtön visszajutni a megyei I. osztályba.

Déli csoport, az 1. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Bajánsenye–Felsőcsatár (Vass I.), Gyöngyöshermán–Ják (Sály K.). Vasárnap, 17.30: Rábatótfalu–Körmend VSE (Harcsár R.), Táplán–Csákánydoroszló (Szabó P.), Szentpéterfa–Tanakajd (Héra cs.), Vasszécseny–Viszák (Papp Á.), Balogunyom–Őriszentpéter (Takács R.). Szabadnapos: Nádasd.

Megyei III.

Szombathelyi csoport, az 1. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Perenye–Rábahídvég (Samu Cs.). Vasárnap, 14.30: Bucsu–Sorkifalud-Gyanógeregye (Bazsó F.), Oszkó-Győrvár–Acsád-Meszlen (Bíró O.), Torony–Cák (Borhi T.), Gyöngyösfalu–Vassurány (Kiss F.). 17.30: Nemeskolta–Telekes (Kiss Cs.), Újperint–Kőszegfalva (Pusztai P.).

Körmendi csoport, az 1. forduló menetrendje, vasárnap, 14.30: Pankasz–Szakonyfalu (Horváth P.), Máriaújfalu–Gasztony (Elek T.), Rábagyarmat–Szalafő (Sály K.). 17.30: Rönök–Csörötnek (Samu Cs.), Kondorfa–Téglagyár (Busi L.), Magyarlak–Vasalja (Magyar Gy.), Őrimagyarósd–Magyarszecsőd (Tóth Cs.).

Sárvári csoport, az 1. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Keléd–Boba (Finta Zs.). Vasárnap, 14.30: Rábasömjén–Izsákfa (Hosszú Gy.), Mesteri–Nagysimonyi (Zsirai J.), Nemeskocs–Bő (Marácz Z.), Ostffyasszonyfa–Szergény (Kiss G.). Vasárnap, 17.30: Jákfa–Kenyeri (Horváth Z.), Csénye–Simaság (Finta Zs.), Sótony–Kemenesmagasi (Farkas G.).