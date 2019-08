Rába-úszás minden korosztályban

Valamennyi induló, azaz 68-an teljesítették jó hangulatban a 31. Rába-úszást.

Az Arrabo Szabadidősport Egyesület 31. alkalommal a rendezte meg Rába-úszást. A versenyzők – összesen 68-an – az Ostffyasszonyfa és az Uraiújfalu közötti Ragyogó-hídnál ugrottak a vízbe és a nicki műgátnál értek célba. A viadal népszerűségét jelzi, hogy nemcsak megyénkből neveztek, hanem többek között Nagyatádról, Ajkáról, Győrből, Budaörsről, Sopronból, Rajkáról és Budapestről is érkeztek fiatalok és idősek, még egész családok is. A legidősebb induló a korábban szombathelyi, de már a fővárosban élő 82 esztendős Várdai György volt, aki fiával és három unokájával együtt nevezett. A legfiatalabb résztvevő pedig éppen egyik unokája, Márk volt. Noha a pénteki felhőszakadás után sokan aggódtak, hogy szombaton elveri az eső a versenyt, de végül kiváló, napsütéses időben és kellemes, 22,5 Celsius-fokos vízben úsztak a versenyzők. Ráadásul a sok esőnek köszönhetően egy métert emelkedett a folyó vízszintje, aminek mindenki nagyon örült, tekintve, hogy korábban alacsony volt a Rába vízállása. A 4,3 folyamkilométeres táv során aki akart, végig úszott, de akinek úgy volt kedve, közben sétálhatott is a Rábában. Mindenki a saját tempójában szelte a habokat, közben pedig gyönyörködött a tájban.

A Rába-úszást – csakúgy, mint tavaly – a nagyatádi Ősz Tibor nyerte 53:09 perces időeredménnyel, a második idén is a szombathelyi Balogh Barnabás (56:04), míg a harmadik a tapolcai Ölvegyi István lett, 58:20-as idővel. És – csakúgy, mint az eddigi valamennyi Rába-úszást – az ideit is teljesítette a körmendi Kunovits László.

A célba érkezést követően zsíros kenyér és tea várta az úszókat, emellett valamennyi résztvevő érmet kapott – és a támogatóknak köszönhetően mindenkinek jutott tombolanyeremény is.