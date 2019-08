Régi ismerős, híresség a szombathelyi arénában

Van valaki, aki a 38. Savaria Kupa röplabdatorna minden mérkőzését szakértő szemekkel követi az Arena Savaria nézőteréről – egy régi ismerős, a sportág nagyasszonya, dr. Kotsis Attiláné.

Dr. Kotsis Attilánét nem kell bemutatni a röplabdabarátoknak, ő az, aki a világ élmezőnyébe vezette a magyar női válogatottat. Irányításával három olimpiára jutott ki és végzett előkelő helyen nemzeti csapatunk, 1972-ben Münchenben ötödik, 1976-ban Montrealban és 1980-ban, Moszkvában negyedik lett. A három világbajnokság között volt negyedik hely is 1970-ben, az öt Eb-je közül – amin szövetségi kapitányként vett részt, mert annak idején játékosként is válogatott volt – az 1975-ös ezüst a legfényesebb.

Munkásságát elismerendő, 2010-ben beválasztották a Röplabda Hírességek Csarnokába is. A 91 esztendős Gabi néni mindmáig nagy érdeklődéssel figyeli a sportág és a magyar röplabda helyzetét, fejlődését, nem rejti véka alá a véleményét. Utálja a sablonos játékot, a kreativitásra esküszik, annak idején ők is azzal tudtak versenyben lenni a legjobbakkal. Régi ismerős Szombathelyen, most a Szombathelyi Sportiskola vendégszeretetét élvezi.

– Mindig is nagyon szerettem Szombathelyre jönni, örülök, hogy meghívtak, a város a Savaria Kupákkal meghatározó szerepet töltött be a pályafutásomban és a válogatottéban is. Ezek a tornák nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy nemzetközi szinten is elismert edző legyek – mondta.