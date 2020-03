Repülnének a röpisek – A Haladás minden játékost, stábtagot hazaengedett

Május 15-énél előbb biztosan nem folytatódhatnak a röplabda-bajnokságok. A Haladás Szombathely extraligás női csapatánál is beszüntették az edzéseket. Akadnak, akiket még nem sikerült hazajuttatni.

Szerdán a késő estébe nyúlott a Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) online elnökségi ülése. Több döntés is született. A legfontosabb: korábban április 3-áig függesztették fel a felnőtt- és utánpótlás-bajnokságokat, most ezt az időpontot május 15-éig meghosszabbították. A strandröplabdaszezon július végénél előbb nem kezdődhet el. Az MRSZ május 31-éig semmilyen válogatott program (felkészülés, esemény) rendezését nem engedélyezi.

Már azelőtt felhők gyülekeztek a Haladás Szombathely extraligás röplabdacsapata felett, mielőtt a koronavírus-járvány terjedése miatt fejére állt volna az egész sportvilág (is). Anyagilag nehéz helyzetbe került a szakosztály, miután nem tudott szerződést hosszabbítani a névadó szponzorával, illetve Szombathely 2020-as sportbüdzséjéből sem jutott neki semmi. Ennek ellenére a csoport utolsó, nyolcadik helyén álló csapat egyre jobban összeállt, meccset nyert, élgárdákat szorongatott, a rájátszásra készülve nagyon biztatóan teljesített. Még három mérkőzése lett volna hátra az alapszakasz harmadik köréből a Leiszt Máté vezette zöld-fehéreknek, aztán még tíz meccs várt volna rájuk a rájátszásban, amely az osztályban maradásról lenne hivatott dönteni (a versenykiírás szerint hat csapatból négy folytathatja a topligában). Április végére be is fejeződött volna a szezon, most viszont legalább május középéig biztosan nem lesz folytatás. A helyi határozatoknak is megfelelően a röplabdásoknál sincsenek már közös edzések, lakat van a sportkomplexumon is. A csapatot sem igyekeztek mindenáron együtt tartani.

– Az egyesület álláspontja az, hogy senkit nem korlátozunk emberi jogaiban, tiszteletben tartjuk, ha ebben a vészes, rendkívüli helyzetben a szerettei közelében akar lenni. Ezért mindenki eldönthette, hogy itt marad, vagy hazautazik – utalt a nem helyi kötődésű sportolók, szakmai stábtagok helyzetére Szántó Erzsébet, a Haladás VSE klubmenedzsere. – Mindenkit segítünk, nem gördítettünk akadályt a távozni szándékozók elé sem. És az elutazásuk az élő szerződések érvényességét nem érinti.

A röplabdaszakosztály vezetője, dr. Mucsi Péter egy pillanatra sem unatkozott az elmúlt napokban, de még mindig nem sikerült mindenkit célba juttatni.

– Háborús helyzet, ami a reptereken van. Megrendeljük, kifizetjük a repülőjegyeket, törlik a járatot, új jegyet veszünk, azt a járatot is törlik, és ez így megy napok óta – mondta. – A helyi, fiatal, középiskolás játékosaink már otthonukban tanulnak, a többi magyar és a szakmai stáb nem szombathelyi tagjai is hazautaztak már a szeretteikhez. Az osztrák állampolgárságú Sophie Wallnert ugyan nekünk nem sikerült hazajuttatnunk, de édesapja átjött érte és hazavitte. Nem problémás a helyzete a Puerto Ricó-i Genesis Mirandának sem, hiszen párjával, a Falco kosarasával, Filipovity Márkóval maradt. Talán pénteken végre el tud repülni Stephanie Lojen Kanadába; most Münchenen keresztül van jegye. Nem könnyű a kubai Daymara Lescay helyzete, mert tőlünk Madridon és az Egyesült Államokon keresztül juthatna haza, de már az a járat sincs. Most az a terv, hogy egy ve­nezuelai UTE-s röplabdás lánnyal pénteken elindulnak Isztambulon át Havannába… Reméljük, sikerül, amit szeretnének. Addig próbálkozunk, amíg egy kicsi esély is van valamelyik légitársaságnál. Viszont egyelőre itt marad Sharonda Pickering, aki szintén a Karib-térségbe, a Brit Virgin-szigetekre tartott volna. Mivel csak Párizsból tudna továbbutazni, úgy döntött, nem indul el egyedül, nem akar semmi esetre sem Franciaországban ragadni. A lányok is megpróbálják tartani benne a lelket.

Azzal kapcsolatban, hogy mi lesz, lehet májusban, ha esetleg folytatódna a bajnokság, Mucsi Péter eléggé szkeptikus.

– Ha ezek a lányok kiléptek az országból, feltehetően nem tudjuk, vagy már nem is akarjuk őket visszahozni. Ez a borzalom teljesen felborította a bajnokságot is, így már nem sok értelme van. De most nem is ez a legfontosabb, hanem mindenek előtt az egészség.