Rumban bukott a Vép – Negyedik bajnokiját is behúzta az Egyházasrádóci SE

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban továbbra is hibátlan az Egyházasrádóc. A CVSE magabiztosan verte a Kőszeget, feledtetve múlt heti büki botlását. Idegenből rabolt pontot a Répcelak és a Csepreg, a Körmend hazai pályán ikszelt a Szarvaskenddel.

Kiswire-Szentgotthárd VSE–Répcelaki SE 0-4 (0-2). Szentgotthárd, 80 néző, vezette: Vass I.

Szentgotthárd: Kapui – Polly, Kovács G., Kovács T., Majczán, Düh (Papp V.), Németh Bo. (Korpics), Németh Be., Sulics, Sipos, Takács (Vadász). Edző: Heiter László.

Répcelak: Gyécsek – Rácz, Tóth Do., Németh G., Harkai, Tóth Dá., Ódor B., De Paula, Balikó (Ódor G. helyett), Horváth T. (Molnár Cs.), Varga T. Edző: Balassa Péter.

Gólszerzők: Ódor B., Molnár Cs., De Paula A., Majczán (öngól).

Nem volt könnyű helyzetben a Szentgotthárd, továbbra is nélkülözte három meghatározó játékosát. Jól kezdett viszont a Répcelak, egy szép akció után vezetést szerzett – némileg segített az egyik hazai játékos is az öngóljával. Ezután átvette a játék irányítását a házigazda, de három ziccert is hibázott. Ezt büntette a vendég, a rutinos Alex is betalált. A második félidőben, rögtön középkezdés után egy védelmi hibát kihasználva növelte előnyét a Répcelak. A hazaiak ezután feladták a meccset, szöglet után esett a negyedik gól. A tapasztalt Répcelak megérdemelten nyert, de a gólarány talán túlzó.

Schott Lukácsháza SE–Csepregi SE 0-1 (0-0). Lukácsháza, 200 néző, vezette: Radasics Cs.

Lukácsháza: Horváth K. – Bolfán, Vörös, Gombás, Ódor (Polhammer), Lengyel (Horváth M.), Sárdy (Németh G.), Németh Cs. (Dan), Osztrosits, Gugcsó, Bősze. Edző: Bezdi István.

Csepreg: Steiner M. – Tájmel, Steiner Zs. (Kovács B.), Maráczi, Reichardt, Takács (Kovács Á.), Baranyai, Lukács (Péntek), Steiner C. (Horváth E.), Taródi, Németh O. Edző: Steiner Zsolt.

Gólszerző: Lukács.

Jól előkészített pálya várta a csapatokat. Nem volt nagy iram, langyosan indult a találkozó. Az első félidőben mindkét fél biztonsági játékra rendezkedett be, a kapuk nem forogtak veszélyben. A második játékrészben némileg felpörgött a találkozó, de a hálóőröknek most sem akadt dolga. Látszott, hogy amelyik csapat gólt rúg, megnyeri a találkozót. Ez a Csepregnek sikerült a 79. percben – megérdemelten vitt el három pontot.

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő–Kőszegi FC 5-1 (2-0). Celldömölk, v.: Horváth P.

CVSE: Osvald – Lempeg (Horváth D.), Szuh, MARSAI, Gorácz (Pázsi), Orosz, NÉMETH J., Virág, KOVÁCS Z., BÜKI (Horváth T.), PIRI. Edző: Haraszti Zsolt.

Kőszeg: Bán – Lintner, Major, Fehér A., Prán, Kovács Zs., Rómer (Marti), Szűcs (Réti), Riegler, Fehér D., Szolyák (Csák). Edző: Őri Gábor.

Gólszerzők: Németh J. (2), Horváth T., Piri, Büki, ill. Szolyák.

A CVSE feledtetni akarta a múlt heti büki vereséget, ennek megfelelően nagy lendülettel kezdett. A házigazda fegyelmezetten védekezett, a támadásait is jól szervezte. Sok gólhelyzetet sikerült kialakítania, ebből ötöt értékesített. A vendégek erejéből csak szépítésre futotta a jól játszó celliek ellen.

Rum KSC–Vép VSE 3-2 (3-0). Rum, 120 néző, vezette: Mónos J.

Rum: Busi – Csonka, Klauzer (Székely), Kontics, SZABÓ D., Pupp (Máthé), MARKÓ, Kovács B., Horváth T., KORONCZAI (Pásti), Leitgeb. Edző: Kovács Balázs.

Vép: Bezdi B. – Wágner, Dancs, Varga O., Bezdi Sz. (Németh M.), Illés (Szilvás), Auer, Varga B. (Kovács D.), Nagy Zs., Beke (Baumgartner), Dala (Horváth B.). Edző: Török Richárd.

Gólszerzők: Koronczai (2), Szabó D., ill. Németh M., Horváth B.

A Rum az első félidőben taktikusan futballozott és három gólig jutott a szünetig. A vendég Vép próbált felpörögni a második játékrészben, szervezetten játszott és a végjátékban két szépítő gólt szerzett. De az egységes hazai gárda többet nem engedett ellenfelének, megérdemelten nyert.

Körmendi FC–Lorry GM Kft. Szarvaskend 2-2 (0-1). Körmend, 150 néző, vezette: Mórocz Gy.

Körmend: FARKAS MA. – DÉVAI, Buti, NÉMETH M., Sály, Marton, Takács M., Majtényi (Varga P., SIPOS), CZIMBER, Kis-Nemes (Török), Takács Á. Edző: Somfalvi Péter.

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei (Csenterics), Tóth A., CSILLAG, Jóna, NÉMETH T. (Nagy Á.), FÖLDES, TÓTH G., Smolczer, Balogh B. (Nagy R.), Kunovics. Edző: Tóth Gábor.

Gólszerzők: Czimber, Marton, ill. Tóth G., Velekei.

Küzdelmes, hektikus mérkőzést játszott egymással a két csapat. A találkozón rengeteg helyzet adódott mindkét fél előtt, bármelyik csapat győzhetett volna. Végül maradt a döntetlen, ami a játék képe alapján abszolút igazságos.

Egyházasrádóci SE–Büki TK 1-0 (1-0). Egyházasrádóc, 150 néző, vezette: Talabér N.

Egyházasrádóc: Bali – Somlai (Horváth V.), László, VILICS, MOLNÁR L., Tóth B. (Lukács T.), MOLNÁR I. (Kertes), Máté (Paksi), Mészáros, KAZINCZKI, Krajczár. Edző: Lukács Ede.

Bük: Kamondi – Kovács Ri. (Babos), Boldizsár (Kovács Ro.), Wágner, Kovács Z., Czirók, Tóth K. (Horváth Sz.), Csonka (Czingráber), Kovács D., Taródi, Németh T. Edző: Marton Róbert.

Gólszerző: Tóth B.

Jó iramban, pörgősen indult a találkozó, mindkét csapatnak adódott lehetősége, de egyik fél sem tudott élni vele. Aztán egy szép hazai összjáték után, Tóth bombatalálatával előnyhöz jutott az Egyházasrádóc. A félidő hátralévő részében kimaradt hazai helyzetek következtek. A második játékrészben kiegyenlítettebb lett a játék, de főleg mezőnyben gyűrték egymást a csapatok. Több gól nem esett, így a Rádóc nyert, és továbbra is százszázalékos a bajnokságban.

Csörnöc Gyöngye Vasvár VSE–Király SE 3-0 (3-0). Vasvár, 200 néző, v.: Bedi T.

Vasvár: Tóth K. – Varga A., Horváth A., Robán, Kránicz (Sinkó), Dávid (Vincze), Réfi, Bakos D. (Berta), Bakos Cs., Horváth Á. (Smolczer), Schermann. Edző: Lepár Attila.

Király: Veszelinov – Sásdi, Kalmár (Polgár), Biácsy (Beke), Kudron, Hertelendi (Fülöp), Vámos, Perger, Devecseri (Hegedűs), Kondákor (Hujber), Lakosi. Edző: Hegyi László.

Gólszerzők: Bakos D., Robán, Horváth Á.

A Vasvár régen várt, fegyelmezett játékkal rukkolt elő, már a 2. percben vezetést szerzett. A gól megadta a találkozó hangulatát, a félidőig még két találatnak örülhettek a hazaiak. A Király pontrúgásokkal veszélyeztette a vasvári kaput, eredménytelenül. A második félidő nagy küzdelmet hozott, több gól nem esett, megérdemelten nyert a Vasvár.

Rábapatyi KSK–Jánosháza VSE 4-1 (2-1). Rábapaty, 150 néző, v.: Szabó III. Z.

Rábapaty: Kollarics – Meicz (Tóth R.), Dugovics (Zeke), Gosztolya, Tóth M., Szabó A. (Piros), Csupor, Nagy D., Horváth K., Király L. (Vadász), Gyürü (Bajnok). Edző: Enzsöl Gábor.

Jánosház: Balassa – Marsai, Péter, Vágusz, Burai (Szabó T.), Laczi, Dornai (Dákai), Megyesi, Dénes, Horváth A., Balázsi. Edző: Kelemen Kornél.

Gólszerzők: Meicz, Bajnok, Csupor, Gyürü, ill. Dornai.

Gyámoltalanul kezdett a Rábapaty: egy védelmi hiba után vezetést szerzett a Jánosháza. Aztán összeszedte magát a hazai gárda, egy szabadrúgásgóllal és egy kontrából szerzett találattal megfordította a mérkőzést. A második félidőben is folytatta a menetelést a hazai alakulat, újabb két góllal eldöntötte a mérkőzést. Ilyen arányban is megérdemelten nyert a Rábapaty.