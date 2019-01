Sikeres volt a 33. Szilveszter Kupa – Névsorok, különdíjasok listája

Nagy siker aratott, jó meccseket hozott, népes közönséget vonzott a 33-Szilveszter-Concordia Üzemanyagkutak Kupa kispályás focitorna. A nőknél a Csere SE, az öregfiúknál a Don Pepito, az amatőröknél az S1 Ingatlan, a profiknál pedig a Intersport Szombathely-Pepe Team diadalmaskodott.

33. Szilveszter-Concordia Üzemanyagkutak Kupa, végeredmény, női torna: 1. Csere SE (Bíró Barbara, Fördős Beatrix, Tálosi Szabina, Szakonyi Emese, Öreg Cintia, Kiss Zsófia, Kopcsándi Vivien, Nagy Vanessza, Rácz Zsófia, Hubacsek dóra), 2. VadBarna Szolárium (Ferencsik Evelin, Balogh Henrietta, Dömsödi Petra, Siklér Kinga, Ködmön Kinga, Sitku Réka Boglárka, Szekeres Katalin, Kopcsa Ramóna, Novák Luca), 3. PELC-Nyárád (Németh Rebeka, Várhelyi Barbara, Vecseri Krisztina, Török Patrícia, Beimli Katalin, Szűcs Laura, Frank Eszter, András Anita), 4. Vép (Seiler Alexandra, Tóth Krisztina, Czetter Andrea, Molnár Martina, Farkas Tímea, Soós Eszter, Grubits Daniella, Fazekas Viktória, Gombkötő Boglárka, Sárközi Heléna, Kiss Emilia).

Különdíjasok, gólkirály: Siklér Kinga (VadBarna). Legjobb mezőnyjátékos: Rácz Zsófia (Csere). Legjobb kapus: Vecseri Kinga (Nyárád).

Végeredmény, öregfiúk: 1. Don Pepito (Táncsics András, Horváth Róbert, Szuh Frenc, Németh Zoltán, Bánfalvi Zsolt, Vajda László, Steiner Zsolt, Koronczai Roland, Németh Richárd, Józsi Zoltán, ifj. Jáger Sándor), 2. Trió Egerszeg (Molnár Balázs, Kaj András, Őri Gábor, Vörös Miklós, Zöld Szilárd, Szenye Gábor, Kocsárdi Gergely, Orbán Attila, Gombos Zsolt, Balog Csaba, Papp Tamás), 3. Fratelli Pizzéria (Varga Attila, Takács Csaba, Seper Ákos, Neizer Péter, Varga Roland, Nagy Krisztián, Tóth Péter, Petrovics János, Sipos Norbert, Heillinger János), 4. Falco (Táncsics Péter, Catomio János, Szeiler Balázs, Lengyel Miklós, Szepcsi Tamás, Fazekas Balázs, Tóth János, György Tibor, Héra Zsolt).

Különdíjasok, gólkirály: Kaj András (Trió Egerszeg). Legjobb mezőnyjátékos: Horváth Róbert (Don Pepito). Legjobb kapus: Táncsics Péter (Falco).

Végeredmény, amatőr: 1. S1 Ingatlan (Ligeti Richárd, Schreiner Ádám, Sipos Norbert, Dancsecs Dániel, Varga Attila, Nemesi Gábor, Héra Csanád, Körhöcz György, Halmai Ramón, Gugcsó Benjamin, Labát Dávid), 2. Lara-Autókozmetika FC Buntstift (Lévay Gergely, Hajmási Milán, Tóth Péter, Horváth Róbert, Steiner Márk, Steiner Christopher, Imre Balázs, Imre János, Nagy Martin, Halmos Máté, Kozmor Ákos), 3. Anonim FC Padrino (Bezdi Balázs, Bezdi Szabolcs, Illés Ádám, Beke Krisztián, Balikó Martin, Szalai Márk, Kányási Attila, Beke Bálint, Versegi Vajk, Auer Ádám, Nagy Tamás, Wágner Roland), 4. Colonia FC (Farkas Marcell, Győrffy Mátyás, Havasi Márton, Gecse Bálint, Németh Róbert, Halmosi Szabolcs, Biegner Dániel, Baranyai Dávid, Nagy Nikolasz, Wertesics Szilveszter, Gecse László).

Különdíjasok, gólkirály: Nagy Martin (Buntstift). Legjobb mezőnyjátékos: Halmos Máté (Buntstift). Legjobb kapus: Nemesi Gábor (S1).

Végeredmény, profi: 1. Intersport Szombathely-Pepe Team (Soós Benjámin, Nagy Bence, Nagy Zoltán, Németh Péter, Harkai Dániel, Nyírő Bálint, Németh Gergő, Takács Ádám, Németh Balázs, Németh Erik, Koronczai Roland, Potyi Gábor), 2. Tutto Bene Scarpe (Nemesi Dávid, Horváth Detre, Csonka Roland, Csire Ádám, Kovács Zoltán, Schimmer Zoltán, Gugcsó Benjamin, Beli Milán, Tóth Dominik, Bognár István, Schäfer András, Lévay Gergely), 3. Futer Tűzifa (Balikó Milán, Nagy Bálint, Máthé András, Manganelli Attila, Győrvári Gábor, Manganelli Zsolt, Varga Bence, Kovács Adrián, Skriba Máté, Somogyi Richárd, Kiss Bence, Halmos Máté), 4. Petrovics Apartmanház Bük (Petrovics János, Savanyó Gábor, Szandi Gábor, Józsi Zoltán, Sándor Tamás, Németh Gergő, Kovács Krisztián, Gyurácz András, Szabó Péter, Hajós Attila, Kasza Kornél, Horváth Márton).

Különdíjasok, gólkirály: Gugcsó Benjamin (Tutto). Legjobb mezőnyjátékos: Nyírő Bálint (Pepe). Legjobb kapus: Soós Benjámin (Pepe).

– Négy nap alatt két helyszínen négy kategóriában 54 csapattal 117 mérkőzést rendeztünk – árulta el a szervezők nevében Gerencsér Tibor, a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség főtitkára. – Jómagam mellett öt közvetlen kollégám – Szerdahelyi János, Török Sándor, Vargyas Miklós, Czeglédi Gyula, Németh Lajos –, valamint népes technikai stáb, több segítő is gondoskodott arról, hogy gördülékeny legyen a lebonyolítás. Összesen nyolc játékevezővel dolgoztunk, két nap is úgy alakult a program, hogy reggel hét órától este tíz óráig zajlottak a meccsek. Akad azért problémánk, mert például az öregfiúknál számításba vett Hetény, majd a profikhoz besorolt Vulcano is lemondta a részvételt az utolsó pillanatban – szerencsére a Petrovics Apartmanház vállalt, hogy az amatőrök mezőnyéből átlép a profikhoz. Ezért többször is módosítani kellett a sorsoláson, az időbeosztáson – de a csapatok sportszerűen reagáltak. Igyekeztünk méltó díjazással honorálni a legjobb csapatokat, és szerencsére sikerült prominens városvezetőket is megnyernünk a díjkiosztókra. A színvonal pedig méltó volt Vas megye legjelentősebb teremlabdarúgó-tornájához – és ezúttal is sok néző előtt, jó hangulatban zajlottak a meccsek. A magam részéről megköszönöm a város támogatását, illetve a névadó vállalkozást vezető Baranyai András segítségét. Egyértelmű, hogy Szombathelyen, Vas megyében komoly igény van a Szilveszter Kupára – ennek megfelelően mi azon leszünk, hogy a 34. Szilveszter Kupát is megrendezzük! – zárta szavait Gerencsér Tibor.

