Vereséget szenvedett a Körmend az osztrák fővárosban

Nem történt meglepetés, az Egis Körmend fiataljai kikaptak az osztrák fővárosban a BC Hallmann Vienna együttesétől. A bécsi csapat továbbra is vezeti az Alpok Adria Kupa C csoportját, a vasi együttes maradt sereghajtó.

BC Hallmann Vienna – Egis Körmend 110-74 (25-18, 34-18, 27-13, 24-25)

Bécs, 1200 néző, Alpok Adria Kupa, vezette: C. Rohacky, P. Rainer, A. Wörzner

Vienna: Zadek 6/6, STAZIC 38/33, Shoutvin 14/3, Gvozden 13, Detrich- Csere: Radakovics 4/3, Zdravkovic 7/3, TRMAL 25/3, Trbovic 3 Vezetőedző: Luigi Gresta

Körmend: NÉMETH 15, Takács 7/3, Oroszi 2, Durázi 12, Balogh 5/3 Csere: Kozma 8, Martinez 11/3, Érsek 6/6, Kelechi 8, Kiss B.-, Kiss M.-, Habel- Vezetőedző: Patai Benjamin

Az eredmény alakulása: 3. perc: 10-5. 7. perc: 20-14. 12. perc: 29-20. 17. perc: 42-29. 24. perc: 65-41. 28. perc: 79-45. 33. perc: 93-52. 38. perc: 102-68.

Az Egis Körmend fiataljai két vereséggel a tarsolyukban utaztak az osztrák fővárosba, ahol megismerkedhettek az Alpok Adria Kupa C csoportjának harmadik résztvevőjével, a BC Hallmann Vienna együttesével. A bécsi csapat két forduló után száz százalékos mutatóval bírt, két hazai győzelemmel vezette a csoportot. A körmendiek mérlege éppen ellenkező volt: a cseh Opavától szenvedtek korábban nagy vereséget (116-56) és botlottak Szlovéniában is a Sencur vendégeként (88-68). A Vienna-Körmend találkozó esélyese egyértelműen az osztrák csapat volt.

A Körmendé volt az első kosár, Oroszi szerzett egy duplát, de Shoutvinől hamar jött a válasz. Inkább a támadásra rendezkedtek be a csapatok, a 3. percben már kétszer annyi pontja volt a Viennának, mint a Körmendnek (10-5). De nem adták fel a vasi fiatalok, zárkóztak egy pontra, Durázi és Németh jóvoltából. Pörgött a játék, nagy intenzitással tüzelt a Vienna és nem mutatott rossz dobóformát. A Körmend is vállalkozott, kevesebb sikerrel. Az első kisszüntre vezetett a házigazda, de belátható távolságon belül maradt a vendég (25-18).

A második etap elején még tartotta magát a vasi csapat, nem tudott komolyabban megugrani a bécsi együttes. A negyed közepén azonban kátyúba lépett a Körmend, nehezen tudott elmozdulni 25 pontról. Durázi segítette csapatát egy duplával, de ekkor már tíz pontos előny birtokában volt a vendéglátó (37-27) és Zadek triplájával tovább hízott az előny. A félidő hajrájában nagy kedvvel szórta a pontokat a házigazda, Stazic és Zadek is betalált távolról, ezzel húsz pontra nőtt a különbség a felek között (49-29).

A nagyszünet után tovább menetelt a Vienna, nem sok lehetőséget hagyott a körmendi fiúknak. A hazai vágtázott, a vendég lassú ütemben arasztolt előre, így távolodott a pontállás.

A záró játékrész elején a bécsi csapat gyorsan megcélozta a százat, a Körmend meg éppen, hogy átlépett a félszázon. Becsülettel küzdöttek a piros-feketék, de látszott, hogy számukra a bécsi fővárosban nem terem babér. A végjátékban némileg visszavett a vendéglátó, de még így is tetemes előny birtokában volt (98-64). Az extrán teljesítő Stazic büntetőivel lépett át a száz ponton a Vienna. Érvényesült a papírforma, a bécsiek harmadik győzelmüket, a Körmend harmadik vereségét gyűjtötte be az Alpok Adria Kupa C csoportjában.