Versenyt rendezhet a Dobó SE

Eljött a nagyon várt nap, újra versenyt rendezhet a Szombathelyi Dobó SE – Németh Pál Dobó­akadémia, persze csak zárt kapuk mögött.

Utoljára március 21-én rendezhetett (házi) versenyt a Dobó SE, akkor is zárt kapuk mögött. Az eltelt két hónapban – a biztonsági előírások betartása mellett – nem álltak le az edzésekkel a dobóatléták, ám miután kiderült, hogy nemcsak a tokiói olimpiát, hanem semmilyen más atlétikai világversenyt sem rendeznek már ebben az évben a koronavírus-járvány miatt, egy kicsit visszavettek a munka intenzitásából. Miután a kormányrendelettel is megtámogatott könnyítések bevezetésével újra lehet versenyeket rendezni, a Dobó SE-nél élnek is a lehetőséggel, hogy felmérjék, milyen szinten állnak jelenleg. Szombaton először, 9.30-kor a legfiatalabb kalapácsvetők lépnek dobókörbe. Aztán sorban a többiek. A felnőttek, a legjobbak 11.30-kor kezdenek. Utána pedig a felkészülésben oly fontos nehézkalapács-­vetéssel folytatódik a verseny, ami diszkoszvetéssel zárul. A szabályoknak megfelelően máshonnan nem érkeznek versenyzők – egy kivétel lesz a nyíregyházi diszkoszvető, Kerekes Dóra személyében, de ő itt, Szombathelyen edz. Összesen 23-an neveztek. Mint Németh Zsolt vezetőedzőtől megtudtuk, közülük Doma Benedek és Varga Balázs sérülés miatt nem indul. Nincs a nevezettek között London olimpiai bajnoka, Pars Krisztián, aki térdműtétjéből felépülve már javában edz, de csak július végén, augusztus elején kapcsolódik be a versenyekbe.

A szombati verseny zárt kapus, kísérők és szurkolók nem léphetnek be a dobópálya területére.