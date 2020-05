Visszalépett az AVUS az OB I-től

Az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület a következő bajnokságban az OB I/B-ben szerepel.

Az OB I-es szombathelyi AVUS vízilabdacsapata a koronavírus-járvány okozta anyagi nehézségek és a vízfelület hiánya miatt a következő bajnokságban egy osztállyal lejjebb, az OB I/B-ben szerepel.

A koronavírus-járvány (gazdasági) áldozata lett a szombathelyi AVUS, amely arról tájékoztatta az MVLSZ elnökségét, hogy a következő szezonban nem tudja vállalni az OB1-es szereplés feltételeit, az OB1/B-s versenysorozatra fog nevezni – írja a vlv.hu.

A klub vezetése vasárnap tartott rendkívüli tanácskozást, amelynek végén szomorúan hozták meg döntésüket: jövőre a másodosztályban indulnak.

BÁNFI PÉTER ügyvezető elnök a vlv-nek:

– Vári Attila elnök úrral azt közöltük, hogy a szombathelyi vízilabda legalább egy évre „visszavonul” az első osztálytól, a 2020-21-es szezont az OB1/B-ben kívánjuk megkezdeni.

– Volt „hivatalos indoklás”?

– Igen. Ebben jeleztük, hogy a város önkormányzata továbbra is mellettünk van, de a koronavírus-járvány okozta gazdasági helyzet kihat ránk, s a pályalehetőségeink is olyan mértékben korlátozottá váltak, hogy ez nem teszi lehetővé a legmagasabb osztályban való szereplésünket. A felkészülés lehetőségei sincsenek meg és jelenleg nem engedhetjük meg magunknak anyagilag egy OB1-es csapat működtetését. Ezért már a nyári, „előrehozott” Magyar Kupa versenysorozatban sem indulunk. Nemcsak a vízfelülettel vannak gondjaink, mire elkezdhettük volna az új csapat kialakítását, a koronavírus leállított mindent, így valószínűleg nem is tudnánk megvédeni OB1-es szereplési jogunkat a nyári, különleges versenysorozatban.

– Mi a helyzet a játékosokkal?

– Mindenkivel leültünk és a fizetésük 50 százalékának folyósításával június 30-ig rendezve van a helyzetük. Egyetlen játékosunk van, akinek csak jövő június 30-án jár le a szerződése, ő nyilván marad a klubnál. Néhány idősebb játékossal még folynak a tárgyalások, mi szeretnék őket megtartani, ennek feltételeit talán meg tudjuk teremteni, továbbá két-három ifikorból kiöregedett, most érettségiző játékosra számítok, ha ők máshol nem kapnak lehetőséget.

A saját nevelésű játékosainkat próbáljuk mindenképpen itt tartani, nem szombathelyi játékosunk talán kettő-három lesz csak.

Úgy gondoltuk, hogy nem szolgálná a magyar vízilabda érdekét, hogyha nagyrészt serdülőkből és ifikből álló játékoskerettel vennénk részt az OB1-es küzdelmekben. Ugyanakkor nem mondunk le véglegesen a legmagasabb osztályban való szereplésről, a célunk az, hogy saját utánpótlásunkra támaszkodva minél előbb visszajussunk. Bízom abban, hogy egy-két év alatt megerősödünk annyira, hogy a teljesítményünkkel kiérdemeljük az OB1-es szereplést.

– Köszönöm a tájékoztatást!

A szombathelyi AVUS 2016-ban OB2-t, 2017-ben OB1B-t nyert, így jutott fel a legmagasabb osztályba. Az OB1-ben meglepően jól helytállt Matajsz Márk gárdája, előbb a 13., majd a 12. helyen végzett. A mostani, félbeszakadt bajnokságban négy csapatot előztek meg az alsóházban, amikor a koronavírus-járvány miatt leállt a sportélet.

Forrás: vlv.hu