Az utolsó percben döntötte el a meccset a Tampa Bay

A Tampa Bay Lightning 57 másodperccel a rendes játékidő vége előtt szerezte meg a győztes gólt a vendég Pittsburgh Penguins ellen az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) szerdai játéknapján.

A Tampa Bay a 10. percben szerzett vezetést, de a második harmadban fordította a Pittsburgh. A hazaiak a 48. percben egyenlítettek, majd a svéd védő, Victor Hedman emberelőnyös góljával nyertek. Azt megelőzően négy emberfórt hagyott kihasználatlanul az összecsapáson a Lightning.

A Penguins sorozatban a harmadik vereségét szenvedte el a szezonban, míg a Tampa Bay vendégeként 2016 december közepe óta képtelen nyerni: azóta a mostani már a negyedik veresége volt, ezeken harmadszor volt egygólos a különbség.

Tovább folytatódott a Detroit rossz sorozata: a Red Wings egymást követő hatodik mérkőzését veszítette el – ötödször kapott öt gólt -, 8-27-es gólkülönbség mellett. A Red Wings ezúttal az Ottawa vendégeként maradt alul, pedig a második harmad elején rövid időre még fordítani is tudott. A detroitiak két góljára gyors duplával válaszolt a Senators, amely azt követően Anthony Duclair duplájával biztosította be győzelmét. Pedig az Ottawa sem parádézott eddig a szezonban: még a szerdai győzelmével is ligautolsó csapat kilencedik fellépésén harmadszor szerzett pontot, másodszor tudott nyerni.

Eredmények:

Tampa Bay Lightning-Pittsburgh Penguins 3-2

Ottawa Senators-Detroit Red Wings 5-2

Forrás: MTI