Az elmúlt években sorra szerezte győzelmeit, 2018-ban Európa-bajnok lett távolugrásban, 200 méteres síkfutásban bronzérmet szerzett. A 2019-es paratlétika-világbajnokságon 100 és 200 méteres síkfutásban második lett, a távolugrást vb-csúccsal nyerte. A tokiói paralimpiai játékokra három versenyszámban, 100 és 400 méteres síkfutásban, illetve távolugrásban szerezte meg az indulási jogot: a 2021- ben rendezett Európa-bajnokságon 100 méteren második helyen ért célba, távolugrásban saját világcsúcsát beállítva győzött. A 400 méteres síkfutást új világcsúccsal nyerte. Ugyanabban az évben a tokiói paralimpián távolugrásban 563 centiméteres új világcsúccsal szerzett aranyérmet.

Ekler Luca tízéves korában stroke-ot kapott, lebénult a bal oldala. Korábban teniszezett, focizott, röplabdázott – rajongott a sportért. Az orvosai akkor úgy vélték, nem versenysportolhat többé. – Amikor futok, úgy érzem szabad vagyok, amikor pedig távolt ugrok, repülök. Ezt senki nem veheti el tőlem – mondta Ekler Luca, aki tudta: folytatni akarja a sportolást. Érezte, a java csak most jön, nagy dolgok várnak rá. – Vízilabdázó testvéreim 4-es sapkában játszanak, így ha a 4-es pályát kapom, ők is velem vannak, ami nagy erőt ad. Ekler Luca keményen készül a 2023-as párizsi világbajnokságra. Közben fontos feladatának tartja a parasport népszerűsítését és a fogyatékossággal élők elfogadtatását is. 2019-ben az év fogyatékos női sportolójának és az év vasi emberének választották.