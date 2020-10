Megérkezett a vihar Vas megyébe, Kőszegen már rongált is

Ahogy arról reggel beszámoltunk, az Országos Meteorológiai Szolgálat másodfokú figyelmeztetést adott ki Vas megyére a zivatarok veszélye miatt. Este érkezett meg a vihar, ami jelentős mennyiségű csapadékot hozott magával. Kőszegen már be is kellett avatkozniuk a tűzoltóknak. A Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Lékai útra dőlt egy fa, ez volt az egység első mentése a mai napon, de könnyen lehet, hogy nem az utolsó.

Mai első bevetés…. Lékai úton fa dőlt az útra… Kőszeg I. Közzétette: Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság – 2020. október 3., szombat