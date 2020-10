A Pál utcai fiúk újra a WSSZ színpadán

A Weöres Sándor Színház pótolja az új évadban a járványügyi helyzet okán elmaradt előadásokat.

A Pál utcai fiúk-előadást rögtön az ovációval kísért bemutató után szünetre kellett küldeni: a járvány itt is közbeszólt, egy hétre be is zárt a színház. Az előadások pótlását megkezdik. Az október 13-án elmaradt alkalmat november 3-án pótolhatja a közönség, az október 14-eit november 25-én, a 15-én elmaradt előadást november 26-án tűzi műsorára a színház. Új időpontokat kerestek a kényszerszünet miatt ugyancsak elmaradt Pogánytánc-, Weöres Kaviár és Kis hölgy a Maximból-előadásoknak is (www.wssz.hu).