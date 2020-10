Az olcsóbb és a kisebb sírdíszeket keresik a vásárlók – Körbenéztünk Szombathelyen

A koszorú- és virágárusok már javában árulják a halottak napi koszorúkat, gyertyákat és mécseseket városszerte. Körbenéztünk, milyen áron szerezhetjük be a sírdíszeket.

A szombathelyi piacon épületen kívül és belül is várják az emlékezni kívánó vásárlókat. Rengeteg, változatos méretű és alapanyagú sírdíszből lehet válogatni, az egészen olcsótól a drágább, grandiózusabbakig.

A kisebb koszorúk között már 750 forinttól válogathatunk, de akad köztük 1500 forintos is. Egy 30 centis fenyőkoszorú ára átlagosan négyezer forint körül van, míg az ugyanekkora babérkoszorúk ezer forinttal olcsóbban is kaphatók. A legnagyobb sírdíszek ára a 9 ezer forintot is elérheti, ezeken már nagyobb mécsestartókat is találunk. A különböző sírtálak ára is nagyon széles skálán mozog. Az alsó határ ezer forint körül van, de az igazán nagy kompozíciókat 10 ezer forintért árulják. A gyertyák és mécsesek között szintén találunk egyszerű, olcsó darabokat, ezek főleg a betéteket jelentik, már 70 forintos áron hozzájuthatunk. A drágább, díszes üvegtartók ára akár 2700 forint is lehet. Elemes gyertyákból, mécsesbetétekből is hatalmas a választék, a legkisebbeket már 250 forintért elvihetjük, a nagyobb méretűek ára az 1500 forintot is elérheti.

Pölöskeiné Nagy Rita úgy látja, az árak nagyon meghatározók, főleg az idősebbek körében. A másodlagos szempont pedig a sírdíszek természetessége. A fiatalabbak már nem nagyon vesznek koszorút, a 45 év feletti korosztályra jellemzőbb – mondja az eladó. Népszerű az idősebbeknél a szál virág, főleg a krizantém, a fiatalok inkább a cserepes virágokat viszik, de azt sem a temetőbe, hanem a lakást díszítik vele. Az árus hozzáteszi, a gyertyavásárlásnál is fontos az ár: vagy a középkategóriás üvegmécseseket veszik meg az emberek, vagy a sokkal olcsóbb betéteket, amiket a korábbi években vett tartókba tesznek. Ennek az is az oka, hogy sokan lopnak a temetőben, így sajnálják megvenni a drágábbat.

Várallai Péter vállalkozó is úgy gondolja, egyre inkább a kisebb, olcsóbb díszekre van kereslet, tőlük is a 800 és 2500 forint közötti koszorúkat viszik, a drágábbakat már nem nagyon veszik meg az emberek.

Olyan is akad a vásárlók között, akinek mégsem a pénz az elsődleges szempont. A szombathelyi Péczeli László és felesége már nyugdíjasok, de úgy gondolják, hogy nem az ár, hanem a szív a fontos. Az év minden szakában emlékeznek halottaikra, legyen szó születésnapról vagy évfordulóról. A krizantémot ők is szeretik, és koszorúban a kevésbé egzotikusat keresik. Ilyenkor minden halottjukra vesznek sírdíszt vagy virágot. – Három kutyánk a kertben van eltemetve, az ő sírjukra is veszünk kisebb koszorút – mesélik.