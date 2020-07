Megnősült Váradi Benedek

Váradi Benedek, a Falco KC kosárlabdázója pénteken kötött házasságot kedvesével.

Instagram oldalára töltötte fel az alábbi képet az esküvőről, a képhez pedig azt írta: „Let me introduce you Mrs. Váradi”, ami lefordítva annyit jelent, „Hadd mutassam be Mrs. Váradit!”

View this post on Instagram Let me introduce you Mrs. Váradi 👰🏼🤵🏼❤️ A post shared by Váradi Benedek (@varadibenedek) on Jul 10, 2020 at 11:22am PDT

A Falco KC így kívánt sok boldogságot a párnak:

Mi is sok boldogságot kívánunk!