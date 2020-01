A legjobb négy között az AVUS

Drámai párharcban, büntetőkkel jutott az U21-es vízilabda-Komjádi-kupa elődöntőjébe az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület (AVUS).

A Komjádi-kupa négy közé jutásáért az AVUS a Péccsel csapott össze. Az első mérkőzést a Mecsekalján, a visszavágót másnap a vasi megyeszékhelyen rendezték. Mivel az első találkozón a Pécs, míg a másodikon az AVUS nyert egy góllal, így büntetők döntöttek. Ebben az aligátorok bizonyultak jobbnak.

PSK-Pécsi VSK–AVUS 9-8 (2-3, 2-0, 4-2, 1-2). – Pécs, Komjádi-kupa, negyeddöntő, első mérkőzés, vezette: Varga, Csizmadia.

AVUS: Kovács B. – Hajmási 1, Ekler B. 4, Ekler Zs., Sebestyén, Sági 2, Szőke. Csere: Berényi, Makrai 1, Mercs, Szabó B., Pónya. Edző: Matajsz Márk.

A pécsiek gyorsan vezetést szereztek, de a vasiak magukra találtak, és három és fél perc alatt három gólt szerezve megfordították az állást. A második negyedben viszont csak a hazaiak lőttek gólt – kettőt –, így a nagyszünetben 4-3-re már ők vezettek. A harmadik negyed végén 8-5-re is mentek a mecsek aljaiak, ám a zárófelvonásban Ekler Bendegúz két góljának köszönhetően csak minimális vereséget szenvedtek a vasiak. AVUS–PSN-Pécsi VSK 12-11 (2-4, 3-3, 2-1, 5-3).

A visszavágón büntetőkkel nyertek a vasiak

Büntetőkkel: 16-14. – Szombathely, 150 néző, Komjádi-kupa-mérkőzés, negyeddöntő, visszavágó, vezette: Bereczki, Duray. AVUS: Kovács B. – Hajmási 1, Ekler B. 3, Ekler Zs. 1, Makrai, Sebestyén 3, Sági. Csere: Baranyai 2, Berényi, Mercs, Szőke 2. Edző: Matajsz Márk. A pécsiek kezdték jobban a mérkőzést, az első negyedben

4-2-re, a másodikban 7-5-re is vezettek.

A harmadik negyedben viszont elkezdte a felzárkózást az AVUS, átvette a vezetést is, ám a vendégek sem hagyták magukat. A hajrát az óriási szívvel játszó aligátorok bírták jobban erővel. Fél perccel a vége előtt 12-10-re vezettek, de a Pécs egy gólra felzárkózott. Mivel a végeredmény 12-11 lett – tehát a pécsihez hasonlóan egy gól döntött –, öt-öt büntető következett.

Mindkét csapat hármat-hármat bedobott – ezután felváltva jöttek az ötméteresek. Szőke Benedek nem hibázott, Gaszt büntetőjét viszont Kovács kivédte – így az AVUS jutott a legjobb négy közé. – A fiúk mindkét találkozón betartották a megbeszélteket, elsősorban azt kértem, hogy végig türelmesen játsszanak, a párharc végén is el lehet dönteni a továbbjutást – mondta Matajsz Márk, az AVUS edzője. – Hiába húzott el az ellenfél, mindig sikerült talpra állniuk. Óriási eredményt értünk el, már csak azért is, mert klasszikus center és a sérült

Turnai Bálint nélkül játszottunk. A fiataloknak is óriási élmény volt a visszavágó, közel telt ház előtt, nagy meccsen játszhattak. Az AVUS-on kívül a Miskolc, az FTC és az UVSE kvalifi kálta magát az elődöntőbe. A négyes döntő helyszínét később jelölik ki.