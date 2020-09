Rangadót nyert az U19-es gárda

Az I. osztályú utánpótlás labdarúgó-bajnokságok legutóbbi fordulójában az Illés Akadémia-Haladás U19-es csapata 3-1-re verte a Honvédot.

U14

Pécsi MFC–Illés-Haladás 5-0 (2-0). – Pécs, vezette: Hollósi.

Illés-Haladás: Németh B. – Bécsy, Blum, Tóth B., Pál (Zancsics) – Palkó, László, Németh R. – Őri, Mayer (Abért), Vert (Vér). Edző: Tóth Zsolt.

Jól kezdte a meccset Tóth Zsolt csapata, ám az első pécsi helyzetet követően rögtön gólnak örülhettek a piros-feketék. Az első félidő végén kettőre növelte előnyét a hazai csapat. A második félidőben nem tudtak újítani a vasiak, egy óra elteltével pedig eldőlt a találkozó. A meccs végén újabb találatokat szereztek a pécsiek – megérdemelten nyertek.

U15

Pécsi MFC–Illés-Haladás 1-4 (0-2). – Pécs, vezette: Hernádi.

Illés-Haladás: Molnár-Végh – Bonchis, Balikó, Csörnyei (Bodrogi), Koósz – Szentkirályi (Karvalics), Kopácsi Á., Baranyai (Horváth B.) – Kopácsi B. (Horváth A.), Katona (Stefanich), Takács-Földes. Edző: Németh Richárd.

A balszerencsés DVSC elleni vereséget követően győzelmi szándékkal lépett pályára Pécsett az Illés Akadémia U15-ös csapata. A zöld-fehérek az első félidő közepe után Takács-Földes Olivér és Katona István révén két gólt szereztek, majd fordulás után újabb kettőt, így a negyedik fordulóban első győzelmüket szerezték meg Németh Richárd tanítványai. Gólszerzők: Takács-Földes 2, Katona 2.

U16

Illés-Haladás–Nyíregyháza 0-2 (0-1). – Szombathely, vezette: Hartdégen.

Illés-Haladás: Olasz – Horváth B., Frák, Kovács B. (Nagy Zs.), Szemes (Stifter) – Mohos (Takács Z.), Nagy B., Bolla – Szvoboda, Udvardi (Mayer), Papp Cs. Edző: Kovács László.

Már az első percben vezetést szerezhetett volna Kovács László legénysége, de a nyírségiek kapusa szépen védte a hálóba tartó fejest. Szondi a folytatásra is lehúzta a rolót és több esetben is gólnak látszó lövéseket, fejeseket hárított. Ha pedig már verve volt, akkor a vasiak céloztak pontatlanul. Közben a nyírségiek két valamirevaló támadásukból gólt szereztek: egyet az első, egyet a második félidőben. Ha nem is megérdemelten, de elvitte a három bajnoki pontot Szombathelyről a Nyíregyháza.

U17

Illés-Haladás–Nyíregyháza 4-0 (2-0). – Szombathely, vezette: Drabon.

Illés-Haladás: Szekeres – Kovács A. (Domján), Tóth K., Kozári, Horváth H. (Rózsa) – Tama G. (Vert), Szabó B., Horváth B. (Kovács P.) – Horváth K. (Vígh), Kállai, Iván. Edző: Sátori Barnabás.

Rögtön a mérkőzés elején támadólag léptek fel az akadémisták, és a 7. percben Kállai büntetőjével sikerült is megszerezniük a vezetést. A szombathelyi csapat a folytatásban is irányítani tudott: az első félóra végén Iván érkezett pontosan egy jobb oldali beadásra, melyet a kapuba továbbított. A második játékrészben sem kellett sokat várni egy Illés-találatra: Kállai köszönt be a vendégeknek. A csatár ezzel nem elégedett meg, a 67. percben megszerezte saját maga harmadik, egyben csapata negyedik gólját, amivel be is állította a 4-0-s végeredményt. Gólszerzők: Kállai 3 (egyet 11-esből), Iván.

U19

Illés-Haladás–Honvéd-Magyar Futball Akadémia 3-1 (3-1). – Szombathely, vezette: Takács.

Illés-Haladás: Gróz – Dezamits, Vajda, Woth, Debreceni – Schuszter, Kállai K., Volter (Bunevácz) – Horváth R. (Antal), Szalay (Markó), Tóth M. Edző: Horváth Rudolf.

Ugyan a vendégek megszerezték a vezetést, de ezt követően 60-70 percen keresztül nyomást tudtak rájuk gyakorolni a szombathelyiek. A hátrányból felálló, nagyot küzdő Illés-Haladás megérdemelten nyerte meg a forduló rangadóját. Gólszerző: Szalay 2, Tóth M.