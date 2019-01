Szombathelyi jégkorongozók és síelők a Téli Nemzetközi Diákjátékokon

Két sportágban, alpesi síelésben és jégkorongban képviselteti magát Szombathely az Egyesült Államokban rendezendő Téli Nemzetközi Diákjátékokon.

A Nemzetközi Diákjátékok (ICG) 1968 óta íródó történetének 1974 óta részese Szombathely, kétszer, 1988-ban és 2001-ben rendezett is nyári játékokat városok 12–15 éves sportolói számára. Téli sportágakban 1994-ben volt az első találkozó, most a nyolcadik következik a sorban: a házigazda az egyesült államokbeli Lake Placid – amely kétszer, 1932-ben és 1980-ban téli olimpiai játékoknak is adott már otthont. Szombathely 2009 és 2016 után harmadszor vesz részt téli diákjátékokon.

Január 6–11. között nyolc sportágban (alpesi sízés, szabadstílusú síelés, hódeszka, sífutás, biatlon, jégkorong, műkorcsolya, gyorskorcsolya) rendezik meg a 8. Téli Nemzetközi Diákjátékokat három földrész 14 országából 33 város képviselteti magát – Magyarországról csak Szombathely. Egy-egy város legfeljebb 22 sportolót nevezhet. Szombathely a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klubban pallérozódó fiú jégkorongcsapattal vesz részt a nagy nemzetközi versenyen, illetve négy alpesi sízővel, akik versenyeredményeik alapján kapták meg a lehetőséget.

Utóbbiak: Benke Laura, Rőthy Hanna, Varga Lajos Márton, Virágh Botond, edzőként Vécsey Zsolt kísérte őket. A 15 játékosból álló jégkorongcsapatot Csergő István és Tobler Rico irányítja. A játékosok: Kemény Kristóf, Méhes Gábor, Simon Máté, Tárczy Botond, Tóth Benedek Ákos, Németh Áron Zsolt, Tobler Philip, Gribovszky József, Markó Bálint, Tóth-Zsólyomi Flórián, Őri Arvid, Nagy Márton Róbert, Nagy Benedek Márk, Wappel Milán, Pálmai Bálint. A Lendvai Ferenc tanácsnok vezette delegáció tagja még az önkormányzat köznevelési, sport- és ifjúsági irodájának vezetője, Kovács Balázs, Havasi Attila sportszakmai vezető és Polgár Lívia tolmács is.

A szombathelyiek január 3-án, csütörtökön szálltak volna repülőgépre Budapesten, ám a légitársaság törölte azt a járatot. De a pénteki közvetlen New York-i járatra kaptak helyet. Ezért pénteken hajnalban keltek útra Szombathelyről Budapestre. A repülőtéren a kedvünkért még összeálltak egy csoportképre, aztán irány New York. Ahonnan még egy mintegy 400 km-es autóbuszút is várt rájuk Lake Placidig.

