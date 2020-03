Megszűnik a Jobbik Vas megyében. Ezt a párt megyei és kőszegi önkormányzati képviselője, a Jobbik Kőszegi Alapszervezetének elnöke jelentette be.

Mi, a Jobbik Vas megyei vezetői kijelentjük, hogy a továbbiakban nem kívánunk a Jobbik szétveréséhez asszisztálni, ezért párttagságunk megszüntetését jelezzük az Országos Elnökség és a pártigazgató felé, ezzel párhuzamosan pedig megszűnnek megyei alapszervezeteink – jelentette be a Facebookon Rába Kálmán, a Jobbik egykori megyei elnöke.

Rába Kálmán indoklásában azt írta: Sajnos mára a Jobbik vezetésében a diktatórikus szemlélet vált uralkodóvá, ahol a kritikai vélemények elnyomása a mindennapok része.

„Jakab Péter pártelnök egy érdemelvű párt jövőképéről beszélt, ezzel szemben olyan emberektől vált meg a vezetés, akik évtizedes lelkiismeretes munkát végeztek egykori pártjukban, helyükre pedig más pártoktól vagy baráti körből érkezőket emeltek ki minden lehetséges posztra. A frissen kinevezett vezetők között vannak olyanok is, akik sajtóértesülések szerint akár bűncselekménnyel is vádolhatóak. Ilyen vezetőkkel és szemlélettel mi nem kívánunk tovább dolgozni!” – írta Rába.

A hosszú posztból az is kiderül, hogy egyesületi keretek között folytatják a politizálást.

Mint arról tegnap beszámoltunk, Bana Tibor országgyűlési képviselő tegnap videóüzenetben jelentette be, hogy kilép a pártból.