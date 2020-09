Mire jó a szülési terv, ki kísérje a vajúdást? – Praktikus tanácsok

Makkné Kelemen Zsófia szülésznő, nemzetközi végzettséggel rendelkező szoptatási tanácsadó tartott előadást a Hordoz-Lak Klub Készülj velünk! szülésfelkészítő tanfolyamán.

Többgyermekes anyukák, szülés előtt álló kismamák és még nem várandós, de babára vágyó nők hallgatták a szülésznőt, és osztották meg tapasztalataikat múlt pénteken a klubban.

Hol lehet szülni? Először ezt tisztázta az előadó, majd praktikus tanácsokat, információt adott. Ma Magyarországon kórházban vagy otthoni körülmények között jöhet világra egy kisbaba. Ha valaki az otthonszülést választja, annak szigorú feltételei vannak. Ha szövődményektől mentes a várandósság, akkor a 18. életévét betöltött, első szülés esetén negyvenéves kor alatti nő szülhet intézményen kívül. Erre a terhesség 37. és 41. hete között van lehetőség, ha a magzat koponyavégű fekvésű. A kórházban pedig van lehetőség ambuláns szülésre is, de az anyukák ezt kevésbé használják ki.

Alapvetően három-öt nap a javasolt kórházi tartózkodás ideje szülés után. Amennyiben az anya és az újszülött is panaszmentes, a szülés komplikációmentes volt, saját felelősségre hamarabb is elhagyhatják a kórházat. Ehhez a védőnőtől és a gyermekorvostól is szükség van írásbeli igazolásra. Ma már a császármetszésen átesett kismamákat is hazaengedik a 4. nap után, ha minden rendben van a mamával és a babával is, mondta az előadó, és hozzátette: a baba súlyának alakulása is befolyásolja a hazaengedés időpontját. Ha a súly emelkedik, az otthonába távozhat az édesanya a kisbabájával, de ha stagnál is, van esély erre. Mindig az adott helyzet dönt.

Ki kísérje a szülést? – ez is felmerült. Gyakori, hogy az apa jelen van a szülőszobán. Lehetőség van szülésznő és dúla jelenlétére is. Az alapelv az, hogy egy felnőtt személy tartózkodhat a szülő nő mellett, akit az anya választ. Arra is van példa, hogy a vajúdási időre az édesapa megy be, az orvosi vizsgálat idejére távozik, és a kitolási szakban is sokszor kinn toporognak az apukák. Beszélt arról is, hogy az apukáknak szülőszobai szett kell, erről érdemes időben gondoskodni – gyógyászati segédeszközboltban beszerezhető. (Ne fehéret vagy átlátszót vegyenek, inkább kéket vagy zöldet, hiszen az apának alsónadrágig le kell vetkőznie, hangzott el.) A szombathelyi kórház szülészetét is bemutatta az előadó, és beszélt a protokollról.

Nem árt, ha van szülési tervünk, mondta. A hallgatóságból az egyik édesanya az első szüléskor szerzett élményei alapján, dúlával is konzultálva készítette el a sajátját. Ilyet akkor készítsünk, ha előzetesen végig akarjuk gondolni, hogyan szeretnénk megélni, hogy a gyermekünk világra jön, javasolta a szülésznő. Lehet tehát szülési tervvel érkezni a kórházba. Lényeges, hogy az édesapa vagy kísérő személy is pontról pontra tudja, hogy mit tartalmaz. Dátum és az apa aláírása is szerepeljen a terven.

A terv részletekbe menően tartalmazhatja, milyen környezetet, beavatkozásokat szeretnénk és mit nem a kórházban töltött idő alatt, beleértve a szülés előkészítését és a vajúdással töltött időt. Azt is, hogyan szeretnénk megbirkózni a fájdalommal, mit gondolunk a gátmetszés szükségességéről (egyre gyakoribb a gátvédelemmel történő szülésvezetés), milyen pozíciókat próbálunk ki a kitolási szakaszban, ha császármetszésre lenne szükség, altatást vagy epidurális érzéstelenítést szeretnénk, mikor vágják el szülés után a köldökzsinórt. A babagondozásra vonatkozóan is adhat irányt: az újszülött fürdetéséről például, arról, hogy adjanak-e a szájába cumit.

Szülésiterv-minták fellelhetők az interneten, érdemes többet átnézni, és a saját igényekre alakítani, javasolta Makkné Kelemen Zsófia. Veled hogy volt? – hangzott el többször a másfél órás alkalmon. Saját tapasztalataikat is megosztották egymással az anyukák, és kérdezhettek is: változatos témák kerültek szóba. Arról például, hogy mi mindent tanácsos még elintézni a szülés előtt, vannak-e a szülést felgyorsító beavatkozások a kórházban, mi az a rooming-in szolgáltatás, jövő heti Felelős szülők rovatunkban olvashatnak.