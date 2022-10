Egy mámoros éjszakán - A körmendi futballista, aki énekesi karrierbe kezdett

Merőben más oldaláról mutatkozik most be a körmendi Németh Gergő. A 23 éves futballistát mostantól színpadon is láthatjuk majd, ugyanis Gege néven zenei karrierbe kezdett. Az egyik kereskedelmi zenei tévécsatornán már debütált Egy mámoros éjszakán című dalával.