Először váltott pirosra a CoV jelzőlámpa Ausztriában

Salzburg és Tirol már a napokban számos intézkedést jelentett be.

A járványügyi bizottság négy körzetben ismerte el a koronavírus-fertőzés legmagasabb kockázati szintjét csütörtökön. Érintett a felső-ausztriai Wels, a salzburgi Hallein, valamint a tiroli Innsbruck és vidéke. Bécs narancssárgán maradt – tájékoztat az orf.at.

További 17 körzetben lett a kockázatértékelés magas, ezért a jelzőlámpát sárgáról narancssárgára váltották. A magyar határhoz közelebbi települések közül: Felsőőr/Oberwart Burgenlandban, Baden, St. Pölten vidéke, Tulln és Bécsújhely/Wiener Neustadt vidéke Alsó-Ausztriában. Emellett Grieskirchen, Ried im Innkreis, Schärding és Wels vidéke Felső-Ausztriában, Salzburg környéke és St. Johann im Pongau Salzburgban, Voitsberg és Bruck -Mürzzuschlag Stájerországban, Imst és Kufstein Tirolban. A karintiai St. Veit an der Glanban és a felső-ausztriai Steyr városában a bizottság zöldről narancssárgára váltotta a lámpát.

13 kerület váltott zöldről sárgára: Karintia Klagenfurt (város és vidéke), Alsó-Ausztria Horn, Felső-Ausztria Perg és Steyr vidéke, Salzburg Tamsweg és Zell am See, Deutschlandsberg, Leibnitz, Leoben, Weiz, Murtal, Hartberg- Fürstenfeld és Liezen Stájerországban. Csak három körzetet soroltak vissza, mind Alsó-Ausztriában: Melk és Scheibbs narancsról sárgára, Lilienfeld pedig sárgáról zöldre.

Salzburg és Tirol már a napokban számos intézkedést jelentett be, amelyek közül néhány jelentős korlátozás volt, annak érdekében, hogy az új koronavírus-fertőzések erőteljesen megnövekedett számát kordában tartsák.

Wilfried Haslauer salzburgi kormányzó „drámának“ minősítette az emelkedést. „Abszolút szükség van olyan intézkedések meghozatalára, amelyekkel elkerülhetőek az újabb lezárások“ – mondta. Ezért tilos a be- és kilépés a halleini Kuchl különösen érintett közösségébe, kivételt csak az élelmiszer- és fűtőanyag-ellátás, a sürgősségi járművek és a rendszerszinten releváns szakmákban dolgozó ingázók jelentenek. A községen belül az éttermeknek és a szállodáknak be kell zárniuk. A kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások továbbra is nyitva vannak.