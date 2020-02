Médiaközpont ügye, rudli, tragédia, vasi közlekedés, hőstett – Ez történt a héten

Összefoglaltuk a nyolcadik hét legfontosabb vasi eseményeit, hogy ne maradjon le semmiről!

Majdnem tragédiát okozott az emberi gyarlóság az M86-oson

Egy jegyzettel indítottuk a hetet, amiben kolléganőnk részletezi, hogyan szenvedtek majdnem balesetet az M86-oson az emberi gyarlóság miatt. Egy teljesen rendhagyó előzéssel indult minden, – ami viszonylag kevés veszélyt hordoz magába egy autóúton – ám amikor a belső sávban a második kocsi mellett elhaladtak a semmiből megjelent egy német márkajelzésű, nagy teljesítményű sötét színű presztízsautó, aminek sofőrje elkezdett dudálni és villogtatni. Miután befejezték a kocsisor előzését, utat adtak a sötét lovasnak, aki bosszúra esküdött. A gyorshajtó, kolléganőnk autója mellé húzódott felvéve annak sebességét, és a mellette ülő pedig egy almacsutkát vágott az ablakhoz. Kolléganőnk reflexből elhúzta a kormányt és nem sokon múlt, hogy nem történt tragédia.

A jegyzet hatására olvasónk is leírta saját történetét: a Kőszeg és Lukácsháza közötti kanyargós szakaszon érte a „támadás”. ITT olvashatják el a részleteket!

Mennyi az annyi? – Közlekedés a délutáni csúcsforgalomban Szombathelyen

Maradjunk is egy hasonló témánál, ugyanis rengeteg panasz érkezett hozzászólásokban, hogy a szombathelyi közlekedés finoman szólva is hagy némi kívánnivalót maga után. Ezen felbuzdulva autóba ültünk, és arra voltunk kíváncsiak, hogy a délutáni csúcsforgalomban vajon mennyi idő alatt érünk körbe egy előre eltervezett útvonalon. Próbáltunk olyat választani, amit sokan tesznek meg nap mint nap. Az Emlékmű alsó parkolójából indultunk és a Zanati úton lévő körforgalomnál található hipermarketig mentünk, majd visszafelé pedig a 87-esen. A teljes kört 57 perc alatt tettük meg, ennyi idő alatt pedig az útvonaltervező alkalmazások szerint Szombathelyről Zalaegerszegre is elérhetünk. Részletesen leírtuk a tapasztalatainkat, több érdekes közlekedési szituációval is találkoztunk, sőt videókat is készítettünk a kísérletről. A teljes cikket ITT olvashatja el!

Melyek Szombathely legveszélyesebb gyalogátkelőhelyei?

Ezt kérdeztük olvasóinktól a közösségi oldalunkon, akik nagyon aktívak voltak. Olvasóink és saját tapasztalatainkra hagyatkozva kiválasztottunk hatot, amit leteszteltünk. Részletesen ITT számoltunk be tapasztalatainkról, de videót is készítettünk.

Olvasónk Kisunyom határában videózta le a közel száz szarvas vonulását

Az állatokkal kutyasétáltatás közben találkozott, megközelítőleg 100 db felett voltak. Érdemes megnézni a videót, ami ITT található.

Médiaközpont – Feljelentik és menesztik az ügyvezetőt

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden zárult az a belső ellenőrzési vizsgálat, amelyet dr. Nemény András polgármester a Szombathelyi Médiaközpont Nkft.-nél soron kívül rendelt el. Szombathely polgármestere a jelentés ismeretében kedden úgy döntött: rendőrségi feljelentést tesz a Szombathelyi Médiaközpont igazgatója, Halmágyi Miklós ellen, és kezdeményezi, hogy a közgyűlés rendkívüli, azonnali felmondással szüntesse meg az ügyvezető igazgató munkaviszonyát.

Nemény András feljelentette a médiaközpont igazgatóját

Saját gyermekét segítette a világra egy édesapa Vas megyében

Riadt férfihang kérte kedd délután a Szombathelyi Mentésirányítás segítségét, harmadik gyermekét váró párjánál ugyanis, talán megindult a szülés. A fájások egyre gyakrabban és erősebben jelentkeztek, így a mentők telefonos segítségével az édesapának kellett megvizsgálnia az asszonyt. Az eredmény egyértelmű volt, az instrukciók alapján neki kell megkezdenie a már beindult szülés vezetését. A férfi hősiesen követte a mentésirányító minden mondatát és éppen az első mentő érkezésének pillanatában, meg is született az egészséges kisfiú. Cikkünket részletesen ITT olvashatja el.

Nem zárják be a celli szülészetet

Felröppent a hír: bezárják a celldömölki kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályát. A térség országgyűlési képviselője az egészségügyért felelős államtitkárral tárgyalt: nincs ok aggodalomra. ITT mutatjuk a részleteket.

Halálra gázolt egy tehervonat egy embert Szombathely határában

Péntek késő este egy ember lépett az érkező tehervonat elé Szombathely határában, az Ipari útnál. A mozdonyvezető fékezett, de sajnos már nem tudott megállni és elgázolta a gyalogost, aki a helyszínen életét vesztette.

Hogyan kerül egy sárga amerikai iskolabusz Kőszegre?

Szombathelyen és Kőszegen is többen találkozhattak már a csibesárga iskolásbusszal. Aki csak látja, érdeklődve figyeli, sokan integetnek neki, készítenek róla képet is. A busz származásáról, útjáról és érdekességeiről Tóth Péterrel, a jármű tulajdonosával beszélgettünk, majd tettünk vele egy kört Kőszegen. A teljes cikket ITT találja.

Ausztriában folytatja pályafutását Halmosi Péter

Az osztrák Landesligában szereplő Markt Allhauban futballozik nyárig a Haladás labdarúgócsapatának volt csapatkapitánya, Halmosi Péter. Lapunknak nyilatkozott a negyvenegyedik életévében járó játékos, amit ITT olvashat.

Futsal: a Haladás nyerte a Magyar Kupát

A HVSE futsalcsapata hazai közönség előtt játszotta a Final Four döntőjét a Berettyóújfalu ellen, amit végül megérdemelten nyert meg 4-2-re. A találkozó részletesen tudósítását, és a lefújás utáni nyilatkozatokat, értékeléseket ITT tudja elolvasni.