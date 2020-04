Ausztriában múlt héten megkezdődtek a könnyítések a koronavírus okozta járványhelyzet kapcsán: kinyithattak a kisebb üzletek, a barkácsáruházak és a szabadtéri piacok – a korlátozásokat folyamatosan oldják fel a tervek szerint. A héten például az élsportolók is megkezdhetik az edzéseket. Újabb határátkelőt is megnyitottak Ausztria és Magyarország között.

Megnyitottak egy újabb átkelőt a magyar–osztrák határon az Ausztriában dolgozó magyaroknak: az ingázók immár ismét használhatják a Fertőrákos és a burgenlandi Szentmargitbánya/Sankt Margarethen közötti átkelőt, továbbá tárgyalnak egy másik kishatárátkelő nyitásáról is – számolt be róla az osztrák állami közszolgálati műsorszolgáltató a magyar nyelvű híradójában.

A határnyitást múlt héten Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter jelentette be közösségi oldalán, ahol tegnap pedig közölte: a jelenlegi nyolc mellé a mai nappal újabb határátkelőt nyit meg a két ország. A miniszter kiemelte, hogy a nagy forgalom, a hosszú várakozási idők miatt alternatív útvonalra van szükségük az ingázóknak – írta a távirati iroda.

Az ORF híradásában pedig arról számoltak be, hogy a kisebb üzletek múlt heti megnyitásával párhuzamosan megnövekedett a gyermekfelügyelet iránti igény Ausztriában, az óvodákat és az iskolákat ismét jelentősen több gyermek látogatja, de összességében a számadatok még mindig alacsonyak. Az enyhítések folytatódnak: jövő héten megnyitnak a szabadtéri sportpályák is: a hozzájuk tartozó beltéri helyiségek – mint például az öltözők és a zuhanyzók – továbbra is zárva lesznek.

Kiemelték: a változások főként a tenisz, a golf, a lovaglás, a lövészet, a siklórepülés és könnyűatlétikai sportágak kedvelőinek jelentenek jó hírt, a fedett sportpályák azonban továbbra sem fogadják a hobbi­sportolókat.

Az osztrák egészségügyi minisztérium rendelkezett olyan enyhítésekről is, amelyek az élsportolókat érintik: ők újra megkezdhetik a tréningeket a héten. Azonban a járvány még nem ért véget, így fokozottan oda kell figyelni a megfelelő védekezésre: a közlés szerint az országos bajnokságra készülő labdarúgók csak hatfős csoportokban, a teniszezők pedig egyesben edzhetnek, a csarnokokban egymástól nagy távolságot tartva – a járvány idején érvényes rendelkezéseknek megfelelően.

Hétfőtől a szakmunkástanulók ismét bejelentkezhetnek az évzáró vizsgájukra. Akinek a vizsgáját odébb tették, május 4-étől ismét regisztrálhat új időpontra. Akik az elsők között iratkoznak fel, május 11-étől adhatnak számot tudásukról. A koronakrízis miatt több mint hétezer szakmunkástanuló vizsgája maradt el nyugati szomszédunknál.

Mindeközben több város és község vezetése ingyenessé tette a közterületi parkolást, ezeket az intézkedéseket a koronavírus-járványhoz kapcsolódó rendelkezések lazításával lépésenként visszavonják majd. A fővárosban, Bécsben április 27-étől kell ismét fizetni a köztéri parkolásért.

A települések honlapjain, tájékoztató felületein érdemes azonban utánanézni annak, hogy mikortól kell ismét parkolójegyet váltani náluk – emelték ki.

Ausztriában rendeletben rögzítették, hogy a következő hetekben minden idősotthonban és ápolóotthonban tesztelik a lakókat és dolgozókat koronavírusra – összesen 130 ezer embert érint az ellenőrzés az országban. Hozzátették: az egészségügyi miniszter szerint lényeges, hogy a lakosság minél magasabb hányada számára hozzáférhető legyen a koronavírusteszt, első körben az idősotthonokat, a gondozóházak lakóit, valamint a kereskedelmi dolgozókat vizsgálják.

A híradóban elhangzott továbbá: túl kevés a szájmaszk főleg a rendelőkben és az ápolóotthonokban – ezt számos osztrák orvos és ápoló jelentette országszerte. Bár 1,7 millió darab védőmaszkot kaptak Kínából, ebből azonban 1,4 millió nem felelt meg azoknak a minőségi előírásoknak, amelyek a maszkok szabására és a szűrőanyagára vonatkoznak.

Vorarlberg tartományban megkezdték az Ausztriában minősített szájmaszkok gyártását: az osztrák Vöröskereszt textilvállalkozóktól 400 ezer maszkot rendelt.

Tájékoztattak arról is, hogy az osztrák állam támogatja számítógépek kölcsönzését a rászoruló iskolások otthoni tanulásához. A kölcsönzés költségeit a tartományok állják. Múlt csütörtökön megkezdődött az osztrák kormány korona-segélyalapjának második kérvényezési szakasza kisvállalkozók, iparosok vagy önálló vállalkozók számára – erről is beszéltek az ORF híradásában: a gazdasági kamara honlapján található az a mintanyomtatvány, amelynek alapján április 20-ától lehet benyújtani a kérvénye-

ket.

Kitértek arra is a hírekben, hogy megkezdődött múlt héten a tartalékos katonák részbeni mozgósítása: hasonló akcióra a második világháború vége óta nem volt példa. Az osztrák katonaság 3000 embernek küldi ki a napokban a behívó parancsot. A tartalékosok május 18-ától azokat a sorkatonákat váltják le, akiknek a szolgálatát a járvány miatt meg kellett hosszabbítani – fűzték

hozzá.

Kitért az ORF arra is, hogy az osztrák Vöröskereszt koronavírus-alkalmazását, a Stop Coronát már körülbelül 400 ezerszer töltötték le, a program forráskódját a héten hozzák nyilvánosságra.