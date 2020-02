Nagy a veszély, de nem feltétlenül halálos – hírek első kézből Milánóból és Velencéből

A koronavírus olaszországi terjedésénél két gócpontot lokalizáltak: a hírek szerint Lombardia és Veneto tartomány nem ajánlott utazási célpont. Első kézből szereztünk híreket Milánóból és Velencéből: megszólal egy haditudósító és egy fotós az itáliai helyzetről.

Megkérdeztük a haditudósító Kocsis Andrást, aki korábban Szombathelyen is lakott, jelenleg Milánóban él, mik a tapasztalatai. Úgy fogalmazott: a rossz kommunikáció sokkal veszélyesebb, mint a vírus. A hallgatás után a vízcsapból is a koronavírus folyt, persze, hogy az információhiány után pánik lett. Milánóban hétvégén kipakolták a szupermarketeket az emberek, mindent megvettek, üresek voltak a polcok. Most két nap után megint fel vannak töltve. Olaszországban 1200 televízió van, mindenhol erről beszélnek, de a műsorokban csak ritkán szólal meg a témában orvos.

A haditudósító szerint a rossz kommunikáció rosszabb, mint a koronavírus

Kocsis András úgy véli: emóciók nélkül kell rálátni a problémára. Fontos, hogy legyen megbízva valaki a korrekt tájékoztatással, polgári védelmi és járványügyi szempontból is nyugodtan, akár naponta többször mondják el a szabályokat. Mellik Tamás neves fotós, grafi kus és dizájner Velencéből tért haza hétfőn este, ahova 2007 óta rendszeresen kijár fényképezni a maskarásokat. Hogy mit érzékelt a koronavírus miatti intézkedésekből? Amint mondta, szombaton elképesztő tömeg volt a kanálisokkal szabdalt vízi városban, legalább 200 ezer ember özönlött be a városba.

Mellik Tamás is elmesélte tapasztalatait

Az ázsiaiak mind egészségügyi maszkot viseltek, az európaiak közül csak néhányan. Szombaton este jelentették be a fertőzések miatti rendkívüli intézkedéseket, és hogy felfüggesztik a karnevált, vasárnapra eltűnt az utcákról a tömeg, csak a szokásos hétköznapi forgalom maradt. Mellik Tamás emlékszik, hogy az európai terrortámadások idején volt az, ami most megint, hogy a Szent Márk térre rendőrfolyosón keresztül lehetett bejutni, át is vizsgálták az embereket. A fotós szerdáig tervezett maradni, de vasárnap este a bátyja írt, hogy Ausztriába nem engedtek be egy olasz vonatot, mert lázas beteget találtak rajta, ez sokkoló volt. Megvolt a vonatjegye, amit otthagyott a szállodában, és hétfőn reggel keresett egy buszt: a napközbeni utolsó járat fél tizenkettőkor indult Magyarországra. – Gondolkodtam, hogy ha pár óra alatt ilyen gyors változások vannak, mi lesz velem, ha lezárják Velencét, és én itt ragadok. Egyfelől vonzó volt, hogy hetekre összezárnak a maskarásokkal, így tovább dolgozhatok, nekem nem rövidebb, hanem hosszabb lesz a karnevál. De itthon van a családom, a munkám, úgy döntöttem, legjobb, ha pakolok.

Maga a hazaút olyan volt, mintha nem történne semmi, csak a távolsági busz két sofőrje maszkot és gumikesztyűt viselt. A 30–40 utas közül is legalább tízen egészségügyi maszkban voltak. Mellik Tamás nem. Végiggondolta, hogy az olaszországi néhány halálesetet nem csak a koronavírus okozta: olyan 70 év körüli emberekkel történt meg, akiknek krónikus betegsége is volt; vagyis hasonlóan az influenzához, azok a legyengült idősek esnek áldozatul, akiknek társult betegségei is vannak. Az a benyomása alakult ki, hogy a koronavírus komoly fenyegetettség, de nem feltétlenül halálos veszély.