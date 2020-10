Tovább emelkedett az igazolt koronavírussal-fertőzött betegek száma Vas megyében

Ahogy arról beszámoltunk, 950 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 41 732 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 29 idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 1052 főre emelkedett, 12 628-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 28 052 fő. Az aktív fertőzöttek 33%-a, az elhunytak 43%-a, a gyógyultak 31%-a budapesti. 1555 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 167-en vannak lélegeztetőgépen.

Vas megyében továbrra is emelkedik az igazolt koronavírussal fertőzött betegek száma, ugyanakkor némi pozitívumról is be lehet számolni, hiszen nem mostanában fordult elő, hogy 24 óra alatt kevesebb, mint 10 személynél mutatták ki a vírust. Arról írtunk, hogy hétfőről keddre 50, míg keddről szerdára 34 személy produkált pozitív tesztet. Szerdáról csütörtökre 4 újabb betegnél regisztrálták a fertőzést, így összesen 953 esetet tartanak nyilván Vas megyében.